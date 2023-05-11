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Ailelerin evlat nöbeti bin 346'ncı gününde

Ailelerin evlat nöbeti bin 346'ncı gününde
Ailelerin evlat nöbeti bin 346'ncı gününde

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 346’ncı gününde aralıksız sürüyor.

Ailelerin evlat nöbeti bin 346’ncı gününde - Tıkla İzle

Oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Saadet Ödümlü, çocuğunu almadan HDP önünden bir yere ayrılmayacağını belirtti. Evladına ‘teslim ol' çağrısında bulunan Ödümlü, “Oğlum 16 yaşındayken PKK tarafından dağa kaçırıldı. Oğlum daha küçücüktü. Oğlum lütfen, dön ailene, devletine teslim ol. Çocuğum kaçırıldığından bu yana hiçbir haber alamıyorum. Yusuf, orası senin yerin değil. Oğlum anneler gününde sürekli bana hediye alırdı. Artık gel de bana hediyemi al. Evladım gelene kadar nöbetime devam edeceğim. Dağda tek çocuğumuz kalmayana kadar HDP önünden ayrılmayacağız” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

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