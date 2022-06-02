Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 4'üncü gününde de devam ediyor.
8 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, 3 seneye aşkındır evlat nöbetinde olduğunu anımsattı. Evladını HDP'den istediğini belirten anne Arslan, “Evladım HDP tarafından kaçırılmış. 8 senedir onun acısını, hasretini çekiyorum. Aysun, beni duyuyor, görüyorsan kaç gel. Kardeşlerin her gün senin için ağlıyorlar. İçim içimi yiyor, ciğerim yanıyor. Ne olur artık geri dön” dedi.
Murat Başal