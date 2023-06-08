Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemini başlatan ailelerin çocuklarını umutla bekleyişi bin 375 gündür sürüyor.

Kızı Aysun'un 8 yıl önce HDP'lilerin aracılığıyla PKK terör örgütüne teslim edildiğini iddia eden anne Aydan Arslan, evladını alana kadar HDP il binasının önünde mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Çocuğuna için ‘teslim ol' çağrısında bulunan Arslan, “Yaklaşık 4 senedir burada evlat mücadelemi veriyorum. Ne olursa olsun biz aileler olarak mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. HDP ve PKK'dan korkmuyoruz. Bu mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek. Kızım Aysun'u alana kadar buradan bir yere gitmeyeceğim. Vicdansızlar 8 yıldır kızımı benden koparmış. Aysun eğer beni görüyorsan ne olur geri dön. Artık dayanacak halimiz kalmadı. Seni çok özledim. Korkma, gel güvenlik güçlerimize telim ol” dedi.

Oğlu Aziz için HDP önünde evlat nöbeti tutan Güzide Demir, çocuğunun HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri sürdü.

Çocuğunu HDP'den istediğini söyleyen Demir, şunları kaydetti:

“4 senedir HDP il binasının önünde evlat nöbetimi tutuyorum. Çocuklarımızı alana kadar buradan bir yere ayrılmayacağız. Oğlumu artık bana geri versinler. Ne istediler oğlumdan. Oğlumu HDP ve PKK'lılar dağa götürüp mahkum ettiler. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. HDP oğlumu geri getirene kadar ben il binalarının önünden bir yere ayrılmayacağım.”

Hasan Alan - Muhammet Hüseyin İçli

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