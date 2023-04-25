Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki kararlı evlat bekleyişi bin 331 gündür sürüyor. Oğlunun 7 yıl önce bugün kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren İsa Eslek'in babası Abdulkadir Eslek, evladına ‘teslim ol' çağrısında bulundu. Ailecek evlatlarına hasret kaldıklarını dile getiren Eslek, “7 yıl önce bugün oğlum kandırılarak dağa kaçırıldı. 25 Nisan 2016 tarihinden beri oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum, sesimi duyuyorsan teslim ol. Annen ve kardeşlerinin arasına geri dön. Bize ve kendine zulüm ettiğin yetmez mi? Oğlum, bu hasreti ancak sen bitirebilirsin. Artık bize çektirdiğin yeter” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

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