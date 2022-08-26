Ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 89'uncu gününe girdi. 2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için nöbete katılan Anne Bedriye Uslu, oğlu götürüldüğünde lise son sınıf öğrencisi olduğunu hatırlattı. Oğlunun 14 Nisan'da sabah saat 10.00'da okula gitmek için çıktığını ifade eden Uslu, "Mahmut 13 yıl önce evden çıktı gelmedi. 6 yıl sonra konuşmuştuk, ama 3 yıldır haber alamıyorum. En son Suriye'deydi. Gelsin, ben burayı terk etmiyorum. Herkes evine dönsün, aileleri perişan. Aç susuz oradalar. Evlerine dönsünler, devletimiz güçlü. Elleri kalem tutuyordu neden gidip orada boş boşuna duruyorlar. Rabbim bizi bayraksız bırakmasın kanımın son damlasına kadar burada onu bekleyeceğim” dedi.

Murat Başal





