Ailesi, depremde kaybolan mimarı arıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde 11 il etkilendi. Bu iller arasında yer alan Hatay'da binlerce kişi hayatını kaybetti. Deprem sırasında İskenderun ilçesinde tek başına kalan mimar Mustafa Batuhan Güleç'in de (23) kaldığı 6 katlı bina çöktü. Ailesi hemen yıkılan binaya geldi. Binanın enkazı kaldırılana kadar orada bekledi ancak Güleç'ten haber alamadı. Daha sonra aile Batuhan Güleç'in gönderilebileceği hastaneleri tek tek gezdi adli tıpa DNA örneği verdi. Ancak aile onu bir türlü bulamadı. Aile bir taraftan da Güleç'in yaşadığı yönünde bilgiler alınca il il onu aramaya başladı. Güleç'in en son Adana'da görüldüğünü öğrenen aile bu kez de Adana'ya gelerek çocuklarını aramaya başladı.Güleç'in ağabeyi Sercan Güleç te, Adana sokaklarına her yere kardeşinin fotoğrafını yapıştırıp, Adanalılara fotoğrafını göstererek onu bulmaya çalışıyor.

"Adana'da görenler olmuş"

Yaşadıklarını anlatan Ağabey Güleç, “ 6 Şubat depreminden sonra hiçbir şekilde kendisine ulaşamadık. Bina yıkıldıktan 3 saat sonra çıktığını söyleyenler oldu. Bizim tahminimize göre bir şekilde Adana'ya gönderildiğini düşünüyoruz. Kayıp ilanları sonrasında bize ihbarlar geldi. Adana sokaklarında görenler olmuş. Akli dengesinin yerinde olmadığını ilettiler görenler. Deprem esnasında tek başınaydı, yıkılan bina 6 katlıydı. Annem ve babam kan örnekleri verdiler ancak bir sonuç çıkmadı. Cenazesini alan kişiler bizden şanslı çünkü toprağa gömdü ve içini soğuttu. Gidip toprağına bir su veriyorlar ancak bizim her geçen gün içimizde ateş daha da büyüyor” dedi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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