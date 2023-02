Ailesi enkaz altında kalan adam konuştu: 'Hatay haritadan silinmiş'

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da bir çok bina yerle bir oldu. Şehrin giriş yolunda çatlaklar meydana gelirken, özel hastane, polis karakolu, oto galeriler, bir çok kamu kurum binası ve iş yeri yıkıldı. Yıkılan apartmanların önüne park edilen bir çok otomobil enkaz altında kaldığı görüldü.

Kızılay, 15 Temmuz Parkı'na çadırlar kurarken, depremzedelere sıcak ikramda bulundu.

İstanbul İtfaiyesi Mobil Dinlenme Aracı da sabah saatlerinde kente giriş yaptı. Mobil baz istasyonu, jeneratör ve bir çok iş makinası da şehirde depremden etkilenen vatandaşların hizmetine girdi. Antakya merkezde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, özel iş makinaları ve yetkililere vatandaşlar da yardım etti. Annesi enkaz altında kalan bir genç kız, enkaz kaldırma çalışmalarında ekiplerin yanına gelerek annesine seslendi.

Deprem haberini alır almaz Antalya'dan Hatay'a gelen Murat Unutulmaz, ailesinin enkaz altında olduğunu söyledi. Şehrin çok büyük hasar gördüğüne değinen Unutulmaz, “1999 Depremi'nde bölgeye gittim. Adapazarı, Düzce'nin her tarafını gezdim; oralarda 1-2 cadde ve sokakta yıkılma vardı ama şu an Hatay'ın yüzde 90'ı yıkılmış durumda. Yıkılmayan binalar da çok büyük hasar almış. Hatay haritadan silinmiş. Dün saat 07.00 itibarıyla bu şehrin bu hale geldiğini arkadaşlarımdan duydum. Bütün binalardan sesler geliyor. Annem ve kardeşim halen binanın altında, dokunduklarımız oldu. Dün bir tanesine su içirdim ama kaldıramadık, sıkışmış kalmış. Çok acil yardım istiyoruz. Antakya'da, diğer çevre illerinden 8-10 katı büyüklüğünde hasar oluştu. Dairemde annem, kız kardeşim ve iki tane misafirim vardı. Karşıda karı-koca komşum var. Alt katta dün kendi ellerimizle bir tane çocuğumuzu çıkarttık. Binada şu an 20-25 kişi olması lazım. Sıfır binalarda dahil hasar var. Ayakta duran bina sayısı zaten çok az. Ama ayakta duran binalarda da oturmak mümkün değil. Şu anda Hatay'da yaşayan insanlar bu binada yaşayamaz. Bu şehrin yeniden inşa edilmesi lazım. Bitmiş bu şehir” şeklinde konuştu. Binalarda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsmail Yasin Akçın - Yunus Kılıç

