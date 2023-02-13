Ailesinden 12 kişiyi kaybeden depremzede: 'Depremi anlatmaya tarif yetmez'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük deprem 10 ilde yıkıma neden olurken binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Malatya'da çocuklarıyla birlikte depremden sağ kurtulan Filiz Deniz'in annesi Hafure Hancı Adıyaman'da 3 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Belden aşağısı kırık olan anne Hancı, helikopterle önce Malatya'ya ardından Elazığ'a sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Hancı ameliyat olmayı beklerken kızı Filiz ise başından bir an olsun ayrılmıyor.

Adıyaman'da bulunan köylerinde 56 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu kişilerden 12'sinin aileden olduğunu aktaran Filiz Deniz, yaşanan o anları anlattı. Filiz Deniz, “Depremi anlatmaya tarif yetmez. Şu ana kadar görmediğim ve duymadığım bir şeydi. Çok kötüydü. Ben ameliyatlıydım ve eşim evde yoktu. Çocuklarla ilk deprem durana kadar balkonda bekledik. Daha sonra yavaş yavaş aşağı indik. Kendimizi dışarı attık yağmur ve kar vardı. Çok şükür yardımcı olmaya çalıştılar. Ama sadece biz değiliz herkes öyle. Allah herkesin yardımcısı olsun ve şifa versin. Yakınları ölenlere sabır versin” diye konuştu.

Annesini enkazdan çıktığını aktaran Deniz, “Evi komple yıkıldı ve duvarların altında kaldı. Ardından annemi çıkardılar. Ameliyat olacak onu bekliyoruz. Belden aşağısı hep kırık. Kalbi de zarar görmüş. Adıyaman'dan enkaz altından çıkardılar ve Elazığ'a sevk edildi. 3 saat sonra kurtarılmış. 3 gün boyunca da orada dışarda kalmış. Soğukta beklemişler. Helikopterle Malatya'ya oradan da Elazığ'a sevk edildi. Dayımlar ve teyzemler ailecek öldü. Teyzemin oğlu ve kardeşimin oğlu da ailecek vefat etti. Toplam ailemden 12 kişi vefat etti. Köyümüzde ise toplam 56 ölü sayısı var sadece 12 tanesi bizim aile. Allah herkese sabır versin. Allah'tan gelene bir şey diyemiyorsun” şeklinde konuştu.

Kamil Can Kılıç - Yakup Sağlam

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