İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı

Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı
Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, ailesinden 9 kişiyi evde rehin aldı. Rehin alınan 9 kişi özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarılırken, etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı - Tıkla İzle

İddiaya göre, Çorakçılar Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki bir binanın 5. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan Ö.K. çocukları, annesi ve eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi eve kilitleyerek rehin aldı. Ö.K.'nın kapıyı açmaması üzerinde evdekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde kalan şahıslar balkona çıkarak polis ekiplerinden yardım isterken, Ö.K. kapıyı açmadı. Bunun üzerine binaya özel harekat polisleri sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri giren özel harekat polisleri Ö.K.'yi gözaltına alırken, evdekiler de yara almadan kurtarıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç

İLGİLİ HABER
Bursada ailesine kızdı, bıçakla kendini rehin aldı Bursa'da ailesine kızdı, bıçakla kendini rehin aldı
İLGİLİ HABER
Yeğenlerini ve kardeşini rehin aldı, linç edilmekten polis kurtardı Yeğenlerini ve kardeşini rehin aldı, linç edilmekten polis kurtardı
İLGİLİ HABER
Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba: Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirovun askerleri akıl hastalarını rehin aldı Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba: 'Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un askerleri akıl hastalarını rehin aldı'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.