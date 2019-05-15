İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ailesine siyanür içirip öldüren gençle ilgili şok gerçek: Şizofren çıktı

Ailesine siyanür içirip öldüren gençle ilgili şok gerçek: Şizofren çıktı
Ailesine siyanür içirip öldüren gençle ilgili şok gerçek: Şizofren çıktı

İzmir’de, ailesine şerbet diye siyanür içererek ölümlerine sebep olan üniversite öğrencisine yapılan sağlık kontrollerinde gence şizofreni tanısı koyulduğu öğrenildi. Öte yandan, siyanür içerek hayatlarını kaybeden anne ve baba toprağa verildi.

Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi'nde, iddiaya göre internetten sipariş ettiği siyanürü anne, baba ve kardeşlerine ‘Size şerbet yaptım, tadın' diyerek ikram eden ve babası Mehmet K. (46) ile Fatma K.'nın (39) ölümüne, 3 kardeşinin de ölümden dönmesine sebep olan üniversite öğrencisi M.C.K. (21) ile ilgili ortaya şok bir gerçek çıktı. Zanlının, yapılan sağlık kontrollerinde şahsa şizofreni teşhisi koyulduğu bildirildi. M.C.K.'ya daha önceden böyle bir tanı konulmadığı öğrenildi. Ailesine şerbet diyerek siyanür içiren M.C.K.'nın ise emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Oğulları M.C.K.'nın verdiği siyanürü içerek hayatlarını kaybeden anne Fatma K. ile baba Mehmet K. son yolculuklarına uğurlandı. Bornova Ali Rıza Güven Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına talihsiz eşin akrabaları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Talihsiz çiftin akrabaları tabutlarının başında dakikalarca gözyaşı döktü. Baba Mahmut K., oğlunun cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı dökerken, kardeşi Hatice Yılmaz da sinir krizi geçirdi. Kılınan cenaze namazlarının ardından çiftin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri olan Yozgat'a gönderildi.  

Akın Küçükkurt - Halil Karahan - Tolga Tahçı


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Patlıcanlı Orta Tarifi! Patlıcanlı Orta nasıl yapılır?

Patlıcanlı Orta Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.