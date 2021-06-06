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Ailesinin aradığı genç ölü bulundu

Ailesinin aradığı genç ölü bulundu
Ailesinin aradığı genç ölü bulundu

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi'nde 31 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu. Gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsi ile belirlenecek.

Olay, Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre ailesi tarafından bir süredir aranan 31 yaşındaki Nuh Aslan, bölgede hareketsiz olarak durduğunu gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcı incelemesinin ardından Nuh Arslan'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsi ile belirlenecek.

Emre Can Bayram
 

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