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Ailesinin ulaşamadığı genç kız evde yüzü kanlar içerisinde bulundu

Ailesinin ulaşamadığı genç kız evde yüzü kanlar içerisinde bulundu
Ailesinin ulaşamadığı genç kız evde yüzü kanlar içerisinde bulundu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ailesinin uzun süre haber alamadığı genç kız. polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Genç kızın ikamet ettiği adrese giden ekipler, kapıyı açtıklarında bilinci açık olan kızı yüzü kanlar içerisinde buldu.

Ailesinin ulaşamadığı genç kız evde yüzü kanlar içerisinde bulundu - Foto Galeri

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Dilhan B.S., şehir dışında yaşayan ailesinin telefonlarına bir süre bakmadı. Kızlarını merak eden aile, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kızın ikamet ettiği adrese giden polis ve sağlık ekipleri kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca ekipler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından evin kapısı açıldığında genç kız yüzü kanlar içerisinde bulundu. Genç kız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Genç kızın kendisine zarar vermeye çalışırken yaralanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Gazi Taş - Elifnaz Altürk - Akif Yılmaz
 

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