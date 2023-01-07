Ailevi problem yaşayan şahıs, oturduğu evi ateşe verdi

Yangın, Sarılar Mahallesi 1071 sokakta bulunan apartmanın 1. katında çıktı. İhbar üzerine Sarılar Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve 112 ekipleri harekete geçti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürürken, yapılan soğutma çalışmasının ardından dairenin tamamen kullanılamaz hale geldiği, eşyaların büyük bölümünün yandığı, tavanlarının çöktüğü gözlendi.

Yangın sırasında diğer dairelerde bulunan aileler evlerinden kaçarak kurtulurken, 2'nci kat balkonunda mahsur kalan ve Alman uyruklu olduğu bildirilen bir kadın itfaiye ekipleri tarafından itfaiye merdiveninden indirildi. Alman kadına, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Dairede yangının başlamasından kısa bir süre önce Tolga Y.'nin mutfak balkonunda mutfak malzemelerini kırdığı, yangının başlamasıyla birlikte de dışarıya çıkarak diğer vatandaşlarla birlikte yangını izlediği, itfaiyenin gelip müdahale etmesinin ardından otomobille olay yerinden ayrıldığı bildirildi.

Komşulardan ailevi sorunlar yüzünden evini yaktığı iddiası

Aynı apartmanda oturan, eşi ve çocukları son anda evi terk ederek dışarı çıkan bir vatandaş, evini yakan şahsın uzun süredir ailevi sorunlar yaşadığını, eşinin evi terk edip gitmesinin ardından bu olayın yaşandığını belirterek, “Ailevi sorunları yüzünden sadece kendi evini değil tüm apartmanı yakıyordu. İtfaiye biraz geç gelse belki de diğer daireler de yanacaktı. Benim eşim ve çocuklarım son anda dışarı çıkabildi. Şahıstan sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.

Serbest kaldı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından yapılan inceleme ve olay yerindeki komşulardan alınan bilgi doğrultusunda evini yaktıktan sonra kaçan Tolga Y., telefonla karakola çağrıldı. Karakola gelen Tolga Y.'nin, psikolojik sorunlar yaşadığı, buna bağlı kullandığı ilaçlar yüzünden olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylediği, sadece sigarayı kül tablasına bıraktıktan sonra dışarı çıktığını söylediği bildirildi. Tolga Y., Sarılar Jandarma Karakolundaki ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Arif Kaplan

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