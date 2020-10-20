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Ailevi sorunlarımız vardı diyerek öz babasını öldürdü

Ailevi sorunlarımız vardı diyerek öz babasını öldürdü
Ailevi sorunlarımız vardı diyerek öz babasını öldürdü

Bahçelievler'de babasını silahla vurarak öldüren 19 yaşındaki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki bir kuaför dükkanının önünde meydana geldi.

İddiaya göre, baba-oğul olduğu öğrenilen Yusuf Cemal Sezgin (45) ve Haydar M.K. (19) arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Haydar M.K. silahıyla babasını vurup olay yerinden kaçtı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Yusuf Cemal Sezgin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Zanlı yakalandı, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu Haydar M.K. kısa süre içerisinde yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının, Yusuf Cemal Sezgin'in dini nikahlı evliliğinden dünyaya geldiği ve kısa süre önce aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Şüpheli cinayeti ailevi sebeplerden ötürü işlediğini ifade ederken emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre Şeker
 

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