Aişe nine 108 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı

Nevşehir'in Cevher Dudayev Mahallesi'nde oğlu Namık Değerlier ile birlikte yaşayan Aişe Değerlier 108 yaşında. 1911 doğumlu olan, 4 çocuk annesi Ayşe Değerlier için yaşı şerefine doğum günü kutlaması yapıldı Kutlamaya, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen de katıldı. 107 yılı geride bırakan Aişe Nine'nin sürpriz doğum günü pastasını Başkan Seçen hazırlattı. Başkan Seçen Aişe Nine'nin doğum gününü elini öperek kutladı. Aişe Nine de Başkan Seçen ve diğer konuklarla birlikte doğum günü pastasını kesti.

Kendisine gösterilen yakın ilgiden oldukça memnun kaldığını söyleyen Aişe Nine, hayatında ilk kez doğum günü kutlamasının yapıldığını belirterek, Belediye Başkanı Atilla Seçen'e teşekkür etti.

Coşkun Sağlamdin