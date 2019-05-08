Ajax Tottenham Canlı İzle Bein Sports| Ajax Tottenham Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Ajax Tottenham Canlı İzle Bein Sports...UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Tottenham, sahasında Ajax'ı konuk etmişti. Mücadele Ajax'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi ve bu sonuçla Ajax, evinde oynayacağı rövanş için büyük avantaj yakalamıştı. Dün akşam Liverpool'un Barcelona'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesinin ardından gözler bu şimdi bu maça çevrildi. Karşılaşmaya ait bütün bilgileri buradan takip edebilirsiniz...

Ajax finale göz kırptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Tottenham, sahasında Ajax'ı konuk etti. Karşılaşmaya çok etkili başlayan Hollanda ekibi 15. dakikada 1-0 öne geçti. Ziyech'ın pasında topla buluşan Donny van de Beek meşin yuvarlağı filelerle buluştu. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca ilk 45 dakika Ajax'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Tottenham, beraberlik için baskısını artırsa da 90 dakika Ajax'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Ajax, evinde oynayacağı rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Liverpool tarih yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda 3-0 yenildiği Barcelona'yı sahasında 4-0 mağlup eden Liverpool finale yükseldi.

UEAFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadelede İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, Divock Origi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda skorda değişiklik olmayınca Liverpool soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıya da muhteşem başlayan Liverpool oldu. 54. dakikada sağ kanattan gelen ortada topla buluşan Wijnaldum'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0'a geldi. Bu golün iki dakika sonrası yine sahneye çıkan Wijnaldum bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. 79. dakikada sağ kanattan Trent Alexander-Arnold'ın yerden ortasında ceza sahası içinde Origi'nin şutu filelere gitti ve Liverpool 4-0 öne geçerek final kapısını açtı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi Devler Ligi'nde finale yükseldi. Liverpool'un rakibi, Ajax - Tottenham maçının galibi olacak.

Öte yandan Cüneyt Çakır 90 dakika boyunca sergilediği performansla otoritelerden tam not aldı.

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