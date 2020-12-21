Ak-Kim Kimya, ‘Altın bilinirlik' seviyesine yükseldi

Türkiye'nin önde gelen kimyasal madde üreticisi Ak-Kim, sürdürülebilirlik performansında çıtayı yükseltti. 2020 yılında bu alandaki çalışmalarını geliştiren şirket, global sürdürülebilirlik tedarikçilerinin yer aldığı EcoVadis değerlendirmesinde başarı kazandı.

Gümüşü ‘Altına' çevirdi

2019 yılında aynı değerlendirmeye katılan şirket, tüm kategorilerde en iyi yüzde 22, kimya sektöründe ise en iyi yüzde 10 arasına girerek ‘Gümüş' bilinirlik seviyesinde olmaya hak kazanmıştı. 2020 değerlendirmesinde ise çevre, çalışma ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir satın alma gibi kategorilerdeki performansını en iyi yüzde 3'e yükselterek Gümüş'ü ‘Altına' çevirmeyi başardı. Bu sayede Ak-Kim, “Sürdürülebilirlik Kimyamızda Var” mottosu ile her geçen yıl önemini artıran sürdürülebilirlik alanında önemli bir gelişme kaydetti.

EcoVadis nedir?

Sürdürülebilir tedarik zincirinin değerlendirildiği uluslararası platform EcoVadis, 21 kritere sahip. Çevre, Sosyal, Etik ve Sürdürülebilir Satın Alma gibi başlıkların altındaki bu kriterler, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) Standartları, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı, Çevreye Duyarlı Ekonomi Koalisyonu (CERES) Yol Haritası ve BM İş ve İnsan Hakları Yol Gösterici İlkeleri'ne dayanıyor.