AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Beşir Açıkça: 'Bu seçimin milli seferberlik seçimi olduğunu düşünüyoruz'

AK Parti İstanbul milletvekili adayları, 14 Mayıs seçimleri öncesinde çalışmalarına devam ediyor. AK Parti İstanbul 2. Bölge Adayı Beşir Açıkça, Gaziosmanpaşa bölgesi esnafını ziyaret etti. Çalışmalarına bu bölgede devam eden Açıkça, vatandaşlarla gerçekleştirdiği samimi sohbetler esnasında desteklerini ve dualarını talep etti. Gazi evine de ziyarette bulunan Açıkça, Güney Doğu gazisi Kubbettin Menteş ile bir araya geldi. Milletvekili adayının evini ziyaret etmesinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Kubbettin Menteş “bizim kapımız her zaman devletimize açıktır” dedi.

“Mahallemizde ve ilçemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İstanbul 2. Bölge Adayı Beşir Açıkça, "Bugün seçim çalışmalarımız kapsamında esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. İnşallah vatandaşlarımız 14 Mayıs'ta bizleri destekleyecekler. Bu çerçevede mahallemizde bulunan şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de bir gazi ailemizle bir araya geldik. Allah razı olsun, kendisi Güney Doğu gazisi. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Kendileri bu vatan için gerekeni yapmışlar. Biz bu seçimin de milli seferberlik seçimi olduğunu düşünüyoruz. Milli değerlerimiz için, geleceğimiz için, çok önemli seçim arifesindeyiz. Biz de durmadan mahallemizde ve ilçemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Erhan Can - Senat Destanoğlu

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