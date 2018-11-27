İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Ankara belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Ankara adayı kim tam liste son dakika...

AK Parti Ankara belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Ankara adayı kim tam liste son dakika...
AK Parti Ankara belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Ankara adayı kim tam liste son dakika...

AK Parti Ankara belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Ankara adayı kim tam liste son dakika... AK Parti belediye başkan adayları son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Belediye başkan adayları 2019 isim listesi araştırılıyor. Vatandaşlar yapılan açıklamaları merak ediyorlar. Yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti belediye başkan adayları için açıklamalar yapıyor.

AK Parti Ankara belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Ankara adayı kim tam liste son dakika... AK Parti belediye başkan adayları son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Belediye başkan adayları 2019 isim listesi araştırılıyor. Vatandaşlar yapılan açıklamaları merak ediyorlar. Yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti belediye başkan adayları için açıklamalar yapıyor. 

PEKİ AK PARTİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Belediye başkan adayı açıklanır açıklanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.... 

İŞTE AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Adıyaman, Süleyman Kılınç...

Amasya; Cafer Özdemir.

Antalya; Menderes Türel

Ardahan - Yunus Baydar

Artvin - Mehmet Kocatepe

Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman - Murat Güneştekin

Bayburt - Fatih Yumak

Bitlis - Nasrullah Tanglay

Bolu- Fatih Metin

Burdur - Deniz Kurt

Bursa - Ali Nur Aktaş

Denizli - Osman Zolan

Diyarbakır - Cumali Atilla

Düzce - Faruk Özlü

Elazığ- Şahin Şerefoğulları

Erzurum- Mehmet Sekmen

Gaziantep - Fatma Şahin

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane - Ercan Çimen

Hakkari- Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör

Karabük - Burhanettin Uysal
Kastamonu - Tahsin Babaş

Kayseri - Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale - Mehmet Saygılı

Kırklareli - Burak Süzülmüş

Kilis - Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Malatya - Selahattin Gürkan

Nevşehir - Rasim Arı

Niğde - Emrah Özdemir

Ordu - Hilmi Güler

Rize - Rahmi Metin

Samsun - Mustafa Demir

Sinop - Ali Çöpçü

Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak - Mehmet Yarka

Tekirdağ - Mestan Özcan

Yalova- Yusuf Ziya Öztabak 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.