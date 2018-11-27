AK Parti Ankara belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Ankara adayı kim tam liste son dakika... AK Parti belediye başkan adayları son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Belediye başkan adayları 2019 isim listesi araştırılıyor. Vatandaşlar yapılan açıklamaları merak ediyorlar. Yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti belediye başkan adayları için açıklamalar yapıyor.

PEKİ AK PARTİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Belediye başkan adayı açıklanır açıklanmaz haberimizden takip edebilirsiniz....

İŞTE AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Adıyaman, Süleyman Kılınç...

Amasya; Cafer Özdemir.

Antalya; Menderes Türel

Ardahan - Yunus Baydar

Artvin - Mehmet Kocatepe

Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz



Batman - Murat Güneştekin



Bayburt - Fatih Yumak



Bitlis - Nasrullah Tanglay



Bolu- Fatih Metin



Burdur - Deniz Kurt



Bursa - Ali Nur Aktaş



Denizli - Osman Zolan



Diyarbakır - Cumali Atilla



Düzce - Faruk Özlü



Elazığ- Şahin Şerefoğulları



Erzurum- Mehmet Sekmen



Gaziantep - Fatma Şahin



Giresun - Aytekin Şenlikoğlu



Gümüşhane - Ercan Çimen



Hakkari- Cüneyt Epcim



Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör



Karabük - Burhanettin Uysal

Kastamonu - Tahsin Babaş

Kayseri - Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale - Mehmet Saygılı

Kırklareli - Burak Süzülmüş

Kilis - Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Malatya - Selahattin Gürkan

Nevşehir - Rasim Arı

Niğde - Emrah Özdemir

Ordu - Hilmi Güler

Rize - Rahmi Metin

Samsun - Mustafa Demir

Sinop - Ali Çöpçü

Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak - Mehmet Yarka

Tekirdağ - Mestan Özcan

Yalova- Yusuf Ziya Öztabak