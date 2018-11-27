AK Parti Ankara belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Ankara adayı kim tam liste son dakika... AK Parti belediye başkan adayları son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Belediye başkan adayları 2019 isim listesi araştırılıyor. Vatandaşlar yapılan açıklamaları merak ediyorlar. Yerel seçimler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti belediye başkan adayları için açıklamalar yapıyor.
PEKİ AK PARTİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
Belediye başkan adayı açıklanır açıklanmaz haberimizden takip edebilirsiniz....
İŞTE AÇIKLANAN AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
Adıyaman, Süleyman Kılınç...
Amasya; Cafer Özdemir.
Antalya; Menderes Türel
Ardahan - Yunus Baydar
Artvin - Mehmet Kocatepe
Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman - Murat Güneştekin
Bayburt - Fatih Yumak
Bitlis - Nasrullah Tanglay
Bolu- Fatih Metin
Burdur - Deniz Kurt
Bursa - Ali Nur Aktaş
Denizli - Osman Zolan
Diyarbakır - Cumali Atilla
Düzce - Faruk Özlü
Elazığ- Şahin Şerefoğulları
Erzurum- Mehmet Sekmen
Gaziantep - Fatma Şahin
Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane - Ercan Çimen
Hakkari- Cüneyt Epcim
Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör
Karabük - Burhanettin Uysal
Kastamonu - Tahsin Babaş
Kayseri - Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale - Mehmet Saygılı
Kırklareli - Burak Süzülmüş
Kilis - Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli - Tahir Büyükakın
Malatya - Selahattin Gürkan
Nevşehir - Rasim Arı
Niğde - Emrah Özdemir
Ordu - Hilmi Güler
Rize - Rahmi Metin
Samsun - Mustafa Demir
Sinop - Ali Çöpçü
Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak - Mehmet Yarka
Tekirdağ - Mestan Özcan
Yalova- Yusuf Ziya Öztabak