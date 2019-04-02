AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan:' Oyların heba edilmesine razı gelemeyiz'

İşte Özcan'ın açıklamalarından satır başları:

Pek çok sandıkta sandık tutanaklarının farklı şekillerde birleştirildiği tespit edilmiştir. Tüm sandık sonuç tutanaklarını inceledik elde edilen hataları ve eksiklikleri ilçe seçim kurullarına müracaat ederek itirazlarımızı gerçekleştirdik. Biz bir oy bile dışarıda kalmasın diye bu kadar çalışma yaparken oyların eksik yazılmayla heba edilmesine razı gelemeyiz.

Ankara'daki 25 ilçede itirazlarımızı gerçekleştirdik. Ankara'daki sandıkların geçersiz oyların dışında tespit ettiğimiz 3 bin 217 sandıkta ilçede ilçe belediyesinin oyu 100 küsür ama büyükşehirde 0 oy. 3 bin 217 sandıkta tespit ettiğimiz usulsüz uygulamalar var.