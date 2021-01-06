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AK Parti Başbuğ, Ataklı ve Sağlar hakkında suç duyurusunda bulunacak

AK Parti Başbuğ, Ataklı ve Sağlar hakkında suç duyurusunda bulunacak
AK Parti Başbuğ, Ataklı ve Sağlar hakkında suç duyurusunda bulunacak

AK Parti, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Can Ataklı ve CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar hakkında bugün 81 ilde suç duyurusunda bulunacak.

AK Parti, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP'li Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak.

CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar'ın, “Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli” sözleriyle başlayan, gazeteci Can Ataklı'nın, “Tayyip Erdoğan seçimle gider mi? Bana göre hayır. Tayyip Erdoğan'ın artık seçimle bu ülkenin başından gitmesi bana pek mümkün görünmüyor. Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Teknik açıdan darbe yapmak çok zor. Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin doğması, büyük bir doğal afet, deprem, başka bir doğal afet, çok can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi” açıklamasıyla devam eden ve en son eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un “Adnan Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir ihtimalle önlenebilirdi” sözlerinin ardından AK Parti il ve ilçe teşkilatları harekete geçti.
AK Parti il ve ilçe teşkilatları, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP'li Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında bugün suç duyurusunda bulunacak.

İlker Turak
 

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