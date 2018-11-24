AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'den 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıklamasının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkan adayı belli oldu. Alinur Aktaş'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak gösterilmesiyle beraber vatandaşlar büyük bir merakla Ali Aktaş ismini araştırmaya başladı. Alinur Aktaş'ın ailesi, yaşı, nereli olduğu büyük bir merak konusu olmuşken Bursa'nın AK Parti'den yeni belediye başkan adayı Alinur Aktaş hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Alinur Aktaş kimdir?

1970 BURSA / İnegöl doğumlu olan AKTAŞ, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa/Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirdir.

Mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra ortakları ile birlikte kurduğu mobilya firmasıyla ticari hayata atılmıştır. Aktif ticaretine inşaat-yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren şirketinde devam etmektedir.

2002 yılında Ak Parti Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatı başlamış ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca belediye başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle bir çok kez ‘Yılın Belediye Başkanı' seçilmiştir.

02 Kasım 2017 tarihinde Büyükşehir meclisinde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. İngilizce ve Arapça bilen Aktaş evli ve 2 çocuk babasıdır.