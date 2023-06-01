AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan, CHP'li Başkan Gökhan'a 'mor' bavullu gönderme

AK Parti Çanakkale İl Başkan Naim Makas, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığında gerçekleştirdiği basın açıklamasında 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Başkan Makas, mor bir bavulun içine cd, fotoğraflar, pirinç ve helva koyarak, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a da göndermede bulundu. Konuşmasına, ülkece tarihi bir seçim sürecinin geride bırakıldığını ve Cumhurbaşkanlığı makamını bir kez daha dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile taçlandırdıklarını belirterek başlayan Başkan Makas, “Bu süreçte gerek AK Parti'miz gerekse Cumhur İttifakı partileri olarak büyük gayret ve özveriyle çalıştık. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde, tüm ilçelerimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccühün arttığını seçim sonuçlarından gördük. Cumhurbaşkanımız Çanakkale'mizde de tüm Türkiye'de olduğu gibi oylarını arttırmış bir kez daha vatandaşımızın güvendiği lider olmuştur. Ben buradan bir kez daha AK Parti'mize gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımıza, teşkilatımızın kademelerinde görev alan tüm yol arkadaşlarımıza, il genelindeki bin 600 sandıkta görev yapan tüm sandık sorumlularımıza ve Cumhur İttifakı'nın çok kıymetli paydaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum."

Seçim kampanyası süreci boyunca tüm siyasi partilere, seçimin ruhuna, siyaset etiğine ve siyasi üsluba uygun bir şekilde bir süreç geçirilmesi temennisiyle defalarca çağrıda bulunduklarını, duygu ve düşüncelerini paylaştıklarını ifade eden Başkan Makas, “Ne yazık ki muhalefet; seçim süreci boyunca tehdit, yalan ve iftira dolu söylemleriyle milletimizin iradesine ipotek koymaya çalışan tavırlarından vazgeçmedi. Yazdıkları mektuplarla halkımızı kin, nefret ve düşmanlığa iterken, kullandıkları tehditkâr ifadelerle adeta 81 milyonun kardeşliğine kastedercesine hadsizleştiler. Siyasete ve siyaset makamına yönelik uyguladıkları bu şiddeti esefle kınıyorum. Kendileri bizleri yine şaşırtmamış; helalleşme ve kardeşlik naraları atanların samimiyetsizlikleri bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır" şeklinde konuştu.

Türkiye'de değişimin adının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Başkan Makas, “Seçim süreci boyunca ‘değişimden yana oyunuzu kullanın' diyen Kılıçdaroğlu ve şürekası, girdiği her seçimi kaybeden bir ismin adaylığı için oy isteyerek toplumu kandırmaya çalışmış ve ‘değişim' yalanını bizzat kendileri deşifre etmiştir. Aynı güruh ‘tek adam' söylemini de aslında kendi kusurlarını ört bas etmek amacıyla üretmiş yine yalan ve iftira söylemlerinde argüman olarak kullanmaya çalışmışlardır. Çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki, Türkiye'de değişimin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'mizin; 21 yıllık kazanımları ortadadır. Gençlik spordan kültür turizme, enerjiden sağlığa, sosyal güvenlikten aile sosyal hizmetlerine, bilim ve teknolojiden yerli ve milli teknoloji hamlelerine birçok alandaki kazanımları, tarihi hizmet ve başarıları ortadadır. AK Parti'mizin hizmet siyaseti anlayışı ülkemize çağ atlatmış ve bu anlamda değişimin dönüşümün merkezi olmuştur. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' gibi bir vizyonu ülkemize kazandırması değişimin adının bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ispat etmektedir” dedi.

Başkan Makas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi, yanımızdaki bu ‘mosmor bavul' nedir diye merak etmişsinizdir diye düşünüyorum. Bu bavul; halkımızın iradesiyle sandığa gömülenlerin, seçimden önceki ifadeleriyle 'bavulunu toplamaya başla' diyen Merkez ilçenin Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a cevabımız olacaktır. Öncelikli olarak Belediye Başkanı'nı, bu; tehditkâr, nobran, sevimsiz ve hadsiz cümlesinden ötürü esefle kınadığımızın bilinmesini istiyor ve eklemek istiyoruz; Başkan Gökhan, biz sizlerin kasetlerle tehdit ettiğiniz arkadaşlarınıza benzemeyiz. Sizin bavullu tehditlerinize bizim dünyamızda asla yer yok. Kişileri; düşünceleri, fikirleri ve tercihlerinden dolayı ötekileştirme çabalarınızın cevabı YSK'nın web sitesinden mevcuttur. Unuttuysanız girip bakabilirsiniz. Sizlerin düşüncelere ipotek koyma ve toplumda kendinizden başka hiç kimseyi kabul edememe hastalığınız tedaviye muhtaçtır. Bavul söylemi ve tehditlerinizi aynen size iade ediyoruz. İşte bu mosmor bavul o bavuldur. Şimdi gelelim sizin bavula Gökhan Başkan. Siz zahmet etmeyin, biz şimdi sizin için bu bavulu toplayacak ve sizlere ulaştıracağız.”

Başkan Makas, bavulun AK Partili Çanakkale Belediye Meclis üyeleri tarafından bugün saat 18.00'de Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleşecek olan Çanakkale Belediyesi Haziran Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a iletileceğini söyledi.

Murat Yüksel

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