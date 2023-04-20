Olay, Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, parti binası önüne gelen bir şahıs elindeki silahı peş peşe ateşlendi. AK Parti'ye yönelik olduğu öğrenilen olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 el silah sesinin duyulduğu öğrenildi. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. O anlar da yan binada bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun" dedi.

14 el ateş etmiş: AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Adana Valiliği, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelinin 14 el ateş ettiği ve bilerek AK Parti'yi hedef aldığı öğrenildi.

Olay, Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, parti binası önüne gelen bir şahıs elindeki silahı peş peşe ateşlendi. AK Parti'ye yönelik olduğu öğrenilen olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 10 elden fazla silah sesinin duyulduğu öğrenildi. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis şahsın 24 yaşındaki E.A. olduğu tespit edip yakaladı. Şüphelinin 14 el ateş ettiği ortaya çıktı.

Bilerek hedef alıp ateş etmiş

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.57'de AK Parti Çukurova İlçe binası olarak kullanılan ancak deprem nedeniyle tedbiren boşaltılan binaya 1999 doğumlu E.A isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirilmiş, saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde kendisinin AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

Adalet Bakanı Bozdağ duyurdu: "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti Adana Çukurova İlçe Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırı ile ilgili resen tahkikat başlatılmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

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