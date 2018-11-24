AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı Cumali Atilla kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'den büyükşehir ve il belediye başkan adayını açıklamasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkan adayı belli oldu. Cumali Atilla'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak gösterilmesiyle beraber vatandaşlar büyük bir merakla Cumali Atilla'nın ismini araştırmaya başladı. Cumali Atilla'nın ailesi, yaşı, nereli olduğu büyük bir merak konusu olmuşken Diyarbakır'ın AK Parti'den yeni belediye başkan adayı Cumali Atilla'nın hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Cumali Atilla kimdir?

Aslen Elazığlı olan Cumali Atilla 1964 yılında dünyaya geldi.. 1990 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere'de bulundu.

Yurda döndükten sonra Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü.

Daha sonra sırasıyla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt, Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya Beyşehir, Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Cumali Atilla, halen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmetine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.