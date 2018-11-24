AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'den büyükşehir ve il belediye başkan adayını açıklamasının ardından Elazığ Belediyesi'nin yeni başkan adayı belli oldu. ŞahinŞerifoğulları'nın Elazığ Belediye başkan adayı olarak gösterilmesiyle beraber vatandaşlar büyük bir merakla Şahin Şerifoğulları 'nın ismini araştırmaya başladı. Şahin Şerefoğullar'nın ailesi, yaşı, nereli olduğu büyük bir merak konusu olmuşken Elazığ'ın AK Parti'den yeni belediye başkan adayı Şahin Şerifoğulları 'nın hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?

1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Üniversite eğitimini Fırat Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı. Akaryakıt istasyonu, İnşaat ve Güneş Enerjisi Sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yapmaktadır.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bir çok sivil toplum kuruluşunda görevler aldı. Evli olup, üç çocuk babasıdır.

.