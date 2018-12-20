İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Eyüp Belediye Başkan Aday Adayı: Tuncer Ökmen | Tuncer Ökmen kimdir?

AK Parti Eyüp Belediye Başkan Aday Adayı: Tuncer Ökmen | Tuncer Ökmen kimdir?
AK Parti Eyüp Belediye Başkan Aday Adayı: Tuncer Ökmen | Tuncer Ökmen kimdir?

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler yaklaşırken AK Parti'de adaylarının açıklanma süreci devam ediyor. İstanbul'un Eyüp ilçesine belediye başkan adayı olarak öngörülen isimlerden biri AK Parti teşkilatından Tuncer Ökmen oldu. Tuncer Ökmen kimdir?

31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerin yaklaşması ile beraber AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belediye başkan adaylarının açıklanma süreci devam ediyor. Son olarak açıklanan adaylar arasında yer alan ve İstanbul'un Eyüp ilçesine belediye başkan adayı olarak öngörülen isimlerden biri AK Parti teşkilatından Tuncer Ökmen oldu. Belediye başkan adaylığı için başvurusunu yapan Ökmen'in parti kararınca adaylık başvurusu kabul edildi.

Tuncer Ökmen Kimdir?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Bitlis'te yapmış olan AK Parti Eyüp Belediye Başkan Aday Adayı Tuncer Ökmen, üniversite öğrenimini Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde yaparak İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 2005 yılında vatani görevini İzmir'in Foça ilçesinde yapan Ökmen, Jandarma Komando birliğinde yer almıştır. Eyüp ilçesinin birçok yerinde müteahhitlik yapan Tuncer Ökmen, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için İstanbul'un Eyüp ilçesine belediye başkan adayı olarak öngörülen isimlerden biri.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.