AK Parti Eyüp Belediye Başkan Aday Adayı: Tuncer Ökmen | Tuncer Ökmen kimdir?

31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerin yaklaşması ile beraber AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belediye başkan adaylarının açıklanma süreci devam ediyor. Son olarak açıklanan adaylar arasında yer alan ve İstanbul'un Eyüp ilçesine belediye başkan adayı olarak öngörülen isimlerden biri AK Parti teşkilatından Tuncer Ökmen oldu. Belediye başkan adaylığı için başvurusunu yapan Ökmen'in parti kararınca adaylık başvurusu kabul edildi.

Tuncer Ökmen Kimdir?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Bitlis'te yapmış olan AK Parti Eyüp Belediye Başkan Aday Adayı Tuncer Ökmen, üniversite öğrenimini Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde yaparak İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 2005 yılında vatani görevini İzmir'in Foça ilçesinde yapan Ökmen, Jandarma Komando birliğinde yer almıştır. Eyüp ilçesinin birçok yerinde müteahhitlik yapan Tuncer Ökmen, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için İstanbul'un Eyüp ilçesine belediye başkan adayı olarak öngörülen isimlerden biri.

