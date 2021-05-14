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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor.

Gazze'ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze'ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekun yok etme ve katletme saldırılarıdır.
Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı. Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur.

Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir."

Utku Şimşek

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