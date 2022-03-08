AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'dan, New York'ta Godiva'ya ziyaret

Çeşitli temaslar için ABD'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala liderliğindeki AK Parti heyeti, New York'ta Godiva Genel Merkezini de ziyaret etti. Godiva CEO'su Nurtaç Afridi'nin daveti üzerine gerçekleşen ziyarete, Ala'nın yanı sıra, İstanbul Milletvekili ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Muhammed Fatih Toprak, Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ile AK Parti ABD Temsilcisi Halil Mutlu iştirak etti. Ziyarette ayrıca Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) üyeleri Gökhan Doğan ve Necdet Sağlam da hazır bulundu.

Ziyaretin ev sahipliğini yapan CEO Nurtaç Afridi, Türkiye'nin global olarak yönetilen markalarından Godiva'nın, Yıldız Holding bünyesine dahil olmasından bu yana, yapılan yatırımı neredeyse iki kere karşıladığını, şu anda ise herhangi bir kredi kullanmadan Türkiye'den tüm dünyaya ihracat yaptığını ifade etti. Heyete şirketin özellikle pandemi döneminde gerçekleştirilen dönüşüm faaliyetleri hakkında da bilgi veren Afridi, Godiva'nın bu zorlu döneme rağmen dünya çapında yüzde 15 büyümeyi başardığını da aktardı.

“Yıldız Holding çok iyi bir iş yapmış”

Ziyaret sırasında Afridi'ye Türk kahvesi fincanı hediye eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, elde edilen başarı karşısında memnuniyetini ifade ettikten sonra, sözlerini: “Godiva alındığında ‘bunun altından kalkılır mı' diye düşündük. Şimdi bu başarıyı görünce Yıldız Holding çok iyi iş yapmış, diğer Türk şirketlerine de örnek oluyor, önderlik ediyor” diyerek tamamladı.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme sonrasında Ala ve beraberindeki heyet, genel merkezden ayrıldı.