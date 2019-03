AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan ev hanımlarına müjde!

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sancaktepe Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Sevgi Yürüyüşü'nün sonuna katıldı. Kadınlar tarafından yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Kaya, Sancaktepeli kadınlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Sancaktepe'nin kadın belediye başkan adayı olan AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü'ye seçimlerde destek isteyen Fatma Betül Sayan Kaya, basına yaptığı açıklamasında ev hanımlarına bir müjde verdi.

"Evde 30 bin liraya kadar ürün üretip internetten pazarlayan kadınlara vergi muafiyeti"

Evde ürettikleri ürünlerden aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara destek olmak için bir yasal düzenleme yaptıklarını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya “Ülkemdeki, dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. Ama öncelikli olarak bu vatan için en sevdiklerini şehit olarak veren annelerin, şehit eşlerimizin de kadınlar gününü kutlamak istiyorum. Biz kadınlarımızın iş gücüne katılımlarını artırmak için çalışıyoruz. Bugün oran yüzde 34 ama 2023 hedefimiz yüzde 41. Ayrıca son olarak mecliste yaptığımız bir yasal düzenlemeden bahsetmek isterim. Evlerinde üreten kadınlara 30 bin liraya kadar bir tutarda, evlerinde ürettikleri ürünleri internet üzerinden pazarladıkları takdirde vergi muafiyeti getirdik. Ev hanımlarının bizden ‘Biz evdeyiz. Evde üretiyoruz. Sizden destek istiyoruz' şeklinde bir talepleri vardı. Ev hanımlarına bu anlamda bir destek sunuyoruz“ diye konuştu.

Kadınlara her alanda destek

Kadınlara yönelik kreş, meslek kursları ve Kadın ve Aile Danışma Merkezleri projeleriyle kadınların her alanda destekleneceğini ifade eden Kaya “Öncelikli olarak AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak tüm AK Partili belediyelerimize kadınlarımızın Kadın ve Aile Danışma Merkezleri ile güçlendirileceği, kadınların sosyal ve psikolojik anlamda destekleneceği projeler sunduk. Belediyelerin kreş açma yetkisi var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım beyefendi İstanbul'un mahallelerine kreş açacaklarını açıkladı. Çalışan kadınların en büyük sorunlarından biri olan çocuk bakım sorununu da yerel belediyelerimiz aracılığıyla da destek vermiş olacağız. Yerel anlamda da kadınlara meslek edinebilecekleri kurslar açıyoruz. AK Parti belediyelerinde açmaya devam edeceğiz. Kadınların en büyük isteği çocuklarının iyi bir geleceğe sahip olmasıdır. Aslında çocuklara yaptığımız her hizmet, her yatırım kadınları mutlu ediyor. Bunu görüyoruz. Çocuklarımıza ve ailelerimize yönelik yapacağımız güzel projelerle de kadınlarımızı güçlendireceğiz.“ dedi.

Alper Suat Tutaşı