AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: 'S 400'lerin yeri tespit edilmedi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, memleketinde gazetecilerle birlikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın hava savunma sistemleriyle ilgili önemli bir konumda yer aldığını anımsattı. Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüğünü söyleyen Ünal, “Her hangi bir şekilde bir yer tespit edilmiş değil. Ama daha önce Patriot'ların buraya konumlanmış olması, hava savunma sisteminde Kahramanmaraş'ın da önemli bir nokta olduğunun işareti. Ama Savunma Bakanlığı nasıl bir koordinat oluşturacak, henüz bununla ilgili bir paylaşımda bulunmadı. Pazartesi günü Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile beraberdik İstanbul'da kendisine sorduğumda, ‘Çalışmalarımız devam ediyor' dedi" ifadesini kullandı.

Halil Koyun