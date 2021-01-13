AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: 'Türkiye'nin enerjisini tüketmek isteyenler anti siyaset yapıyor'

AK Parti Yozgat 7. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi. Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonunda yapılan kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal, Anayasa Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat milletvekili Yusuf Başer ve delegeler katıldı. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal, muhalefet partisinin "Partili cumhurbaşkanı olur mu?" eleştirilerine açıklık getirdi. Ünal, “Siyaseti bulaşık olarak gören, siyaseti ikili gören siyasetçiyi itibarsızlaştıran ve devleti siyasetin değil devleti vesayetçilerin yönetmesini isteyenlerin davranışlarına akıllarına bakalım. Cumhurbaşkanımızla ilgili vesayet aklı ile düşünenler şöyle diyorlar. Partili Cumhurbaşkanı olur mu? Siyasi partiler millet iradesinin temsilcisi ise millet iradesinin devlet yönetimine yansıtılması siyaset eli ile oluyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarında ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazıyorsa devlet ile ilgili kararları alması gereken kimdir? Milletin seçtikleridir. Milletin temsilcileridir. Tabi ki devleti millet yönetecek. Tabii ki devleti milletin seçtiği Recep Tayyip Erdoğan yönetecek. Onların kafasında eski vesayet ve eski parlamenter sitem olduğu için onların kafasında vesayet üreten yeri geldiğinde darbe yapan, yeri geldiğinde orduyla, yargıyla, medya ile millet iradesini al aşağı etmeye alıştıkları için millet iradesinin temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'dan ve AK Parti siyasetinin devleti yönetmesinden rahatsızlar. Peki soruyoruz milletin seçtikleri yönetmeyecek. Bu devleti kim yönetecek. Bu devleti bu milletin iradesi yönetecek. Bu devleti bu milletin seçtikleri yönetecek. Bu milleti yurt dışından talimat alanlar değil bizatihi milletin kendisi yönetecek” dedi.

“Türkiye'nin enerjisini tüketmek istiyorlar”

1960 ila 2002 arasında 36 tane hükümetin değiştirildiğine vurgu yapan Ünal, “42 yılda 36 hükümet değiştirilmiş. Ortalama görev süreleri 1.5 yıl. Bu yılda görev yapan hükümet millete hizmet üretemez. Bunların kavgası Recep Tayyip Erdoğan ile mi? Hayır. Bunların kavgası AK Parti ile mi? Bunların kavgası milletle, sizlerle. Bundan rahatsızlar. O halde verdiğimiz mücadele her birinizin verdiği mücadele kendi iradenize ve milletin iradesine sahip çıkma mücadelesidir. Kavga Recep Tayyip Erdoğan kavgası değil, kavga bu aziz milletin kavgasıdır. Şimdi bunlar bu ara neden cumhurbaşkanımıza şiddetli bir şekilde saldırıyorlar. Çünkü Türkiye hem ekonomik anlamda hem de dış politikada öyle bir eşiğe geldi ki tam bağımsızlık mücadelesinde artık 2023'e yakın ve başarının eşiğinde. Türkiye'yi Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ve Azerbaycan'da durduramayanlar içeride oluşturdukları, oluşturacakları huzursuzlukla Türkiye'nin enerjisini tüketmek istiyorlar. Bunu da anti siyasetle yapmak istiyorlar. Yani siyaset karşıtlığı ile yapıyorlar. Anti siyasetin amacı demokrasiye müdahale zemini oluşturmaktır” şeklinde konuştu.

Bahadır Muhlis Gökgül