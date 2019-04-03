AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Aradaki fark kapanmaya başlayınca CHP paniğe kapıldı'

Çok hızlı bir şekilde aradaki fark azalıyor ve bu azalan farkları da ifade ettik.

- Geçersiz oyların sayımına ilişkin müracaatta bulunduk. Bazı ilçe seçim kurulları yeniden sayıma karar verdi.

- Bir ilçe reddetti.

- Geçersiz oyların AK Parti adayı lehine yazılmaya başladığını ve aradaki farkın kapandığını görünce CHP resmen paniğe kapıldı ve soluğu il seçim kurulunda aldı.

- CHP çok acele gitti. İl seçim kurulu da hızlı bir şekilde hareket etmek suretiyle tedbir kararı vererek sayımı durdurdu.

- YSK'nın daha önce verdiği kararlar var. İl seçim kurumları durdurma kararı veremek şeklinde.

- Hem çok acele edilmesi hem tedbir kararının ilk kez ortaya çıkması sonucunda böyle bir tablonun oluşması bizleri hayrete düşürdü.

- Şimdi sormak istiyorum, bu kadar acelecilik nedendir?

- Biz bugün dedik ki ve tek tek açıklamalarımızda ifade ettik, belgeleriyle paylaştık. Dedik ki maddi hatalar çok fazla. Belki tarihin, belki bugüne kadar olan sürecin en şaibeli seçimine dönüşüyor şu anda. Dedik ki gelin bu şaibeli süreci ortadan kaldıralım. Herkesin huzurunda bu sayımları yapalım.

- CHP'nin yangından mal kaçırırcasına hareket etmesi ve İl Seçim Kurumu'nun böyle bir karar alması gerçekten manidardır.

- Sandıktan mal kaçırma derdine düşen CHP bilsin ki gerçekler ortaya çıksın diye mücadelemiz devam edecek.

- Son kez daha çağrıda bulunmak istiyorum; Bu kadar somut bilgi ortadayken CHP olarak gelin herkesin ortasında, gerekirse kameralar kurulsun gerçek neyse o ortaya çıksın. Biz yangından mal kaçırma derdinde değiliz. Bu çağrı çok makul bir çağrıdır.