AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 6'lı masanın açıkladığı Anayasa taslağına ilişkin açıklama

AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve partililer katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş partililere yaptığı konuşmada 6'lı masaya ilişkin açıklamalarda bulundu. 6'lı masanın ortak bir fikri olmamasını dile getiren Kurtulmuş, “Bu millet veraset sahibi yapılan hizmetleri görüyor, peki karşı taraf ne yapıyor? Adayınız kim diyoruz, aday telaffuz edemiyorlar. Çünkü bir aday biraz öne çıksa diğerleri hemen onu geriye çekmek için mücadele ediyorlar. Kimi aday çıkarırlar, bizi ilgilendirmez kaç tane çıkardıkları da bizi ilgilendirmez ancak biz karşımızda rakiplerimizin ortak bir fikirle hareket etmesini isteriz. Hep şunu söyledik mesele; aday bulamamak değil, ortak bir fikir etrafında toplanamamalarıdır. Tekrar söylüyorum, terörle mücadelede bu 6'lı masanın tutumu nedir, bilen var mı? Ekonomi politikasında ne yapacakları belli mi? Türkiye'nin dış politikasında, örneğin Rusya-Ukrayna savaşında ne yapacakları belli mi? Mavi Vatan konusunda Akdeniz'de Türkiye'nin Libya ile ilişkileri konusunda ne kanaate sahipler? İşte bir tanesi Libya teskeresine 'evet' dedi, diğeri 'hayır' dedi. Siz nasıl ortak aday etrafında toplanacaksınız? PKK'ya PYD'ye karşı sınır ötesi operasyonlara karşı tutumunuz nedir? Çok yüksek sesle de söyleyemiyorlar, çünkü hepsi biliyor ki HDP'nin izni olmadan çıkaracakları adayın yarışa ortak olması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 6'lı masanın açıkladığı Anayasa taslağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Aylardır güçlendirilirmiş parlamenter sistem demiyor musunuz, parlamenter sistem ile başkanlık sistemi arasında en önemli fark başkanın halkoyu ile seçilmesidir. Hem de yaptığınız yeni anayasa çalışmasında başkanın halkoyu ile seçileceğini söylüyorsunuz. İyi de bu getirdiğiniz sisteme parlamenter sistem değil, en iyi ihtimalle yarı başkanlık sistemi derler. Önce ne getirdiğinize iyi çalışın. Madem hak ve özgürlüklerden bahsediyordunuz ve kanun teklifi yapmayı düşünüyordunuz, başörtüsü için hak ve özgürlük maddesi yazsaydınız ya. Bu millet anayasa değişikliğini yapmıştır. Bu anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanı yönetim sistemine geçilmiştir. Bu sisteme bir kişi istedi diye değil, bir parti istedi diye değil, birçok sebebin sonucu bizzat millet tarafından değiştirilmiştir. Şimdi biz bunlara hangi programla halkın karşısına çıkacaksınız, diyorduk, sonunda bir taslak getirmişler. En iyimser ihtimalle milletin karşısına getirdiğiniz bu anayasa teklifi, eğer anayasayı yapacak çoğunluk alırsanız, eğer anayasayı halka götürecek bir çoğunluk alırsanız; ya Meclis'te ya da milletin referandumu ile önümüzdeki seçimlerden sonra anayasallaşması lazım değil mi? Bütün bunları yapacak gücünüz olsa bile bu 2028'ten önce yapılabilecek bir şey değildir. O zaman bu millet sormaz mı 2023'te millete ne vadediyorsunuz ve hangi programla geliyorsunuz. Bu çalışmalar varsayımla ortaya konulmuş şeyler. Görüşlerine saygı duyarız ancak bu millet somut bir programla karşılarına çıkılmasını bekler. 6 artılı masa öyle görünüyor ki bu seçime çok fazla ümit bağlamıyorlar."

Toplantıda konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise Altındağ Devlet Hastanesinin yapılmayacağı iddialarına ilişkin “Sağlık Bakanımız ile görüştük, Cumhurbaşkanımızın 31 Mart seçiminden önce söz vermiş olduğu Karapürçek bölgesine yapacağımız Altındağ Devlet Hastanesinin ihalesi yapılıyor 30 Aralık'ta, şimdiden hayırlı olsun. Bunu lütfen duyuralım, çünkü muhalefet bunu 'iptal oldu' kara propagandası yapıyor. Ama bunun doğru olmadığını hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

Musa Enes Aksakal



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