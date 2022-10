AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 'Bu yüzyıl dünyanın her tarafında Türkiye yüzyılı olarak anılacak'

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen tapu teslim törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “2023 ile birlikte Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı oluyor. Bu yüzyıl sadece Türkiye aziz vatanımızın içerisinde değil, sadece komşu coğrafyamızda değil, Allah'ın izniyle dünyanın her tarafında Türkiye yüzyılı olarak anılacak ve Türkiye şahlanışa kalkacaktır” dedi.

Bir takım ziyaret ve programlar için Kocaeli'ye gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ilk olarak Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü makamında sohbet etti. Kurtulmuş burada, Gebze'de yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş, daha sonra Gebze Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tapu teslim törenine katıldı. Burada hak sahiplerine tapuları protokol üyeleri tarafından verildi.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Numan Kurtulmuş, “İnsanların özellikle böyle hızlı şehirleşme sonrasında hemen hemen bu bölgede, İstanbul'da, Kocaeli'de, Sakarya'da, Bursa'da, birçok yerde karşılaştığımız önemli sorunlardan birisi, zaten yerleşmiş olan, evini barkını kurmuş olan insanlarımızın tapularına kavuşabilmesi, böylece kendi yaşadığı yerleri, sonraki nesillere aktarabilmesiydi. Bu anlamda yapılan bu çalışmanın fevkalade önemli, fevkalade güzel olduğunu ifade etme istiyorum. Hayırlı olsun, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başta Zinnur Büyükgöz başkanımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Türkiye'nin yüzyılının kapısı sonuna kadar açılacak”

Türkiye'nin önemli bir istikamette yoluna devam ettiğini ifade eden Kurtulmuş, “Türkiye yeniden büyük, güçlü Türkiye olma hedefinde, her gün hedeflerini gerçekleştirerek daha ileriye doğru gidiyor. Zaten bizim gibi ülkelerin, yani etrafında, çevresinde bir sürü sınamalarla karşılaşan, bir sürü tehdit ve tehlikelerle dolu bir bölgede ayakta kalmaya çalışan ama aynı zamanda tarihten getirmiş olduğu büyük bir birikimle ve bugün elde etmiş olduğu büyük potansiyelle önemli bir güç merkezi haline gelen ülkelerin su üzerindeki bir saman çöpü gibi oradan oraya savrulan bir hali, tavrı, tarzı, siyaseti olamaz. İleriye doğru yol almak bütün milletiyle birlikte kenetlendiği bir ideallerinin olması lazım. Bizim bu anlamda yeniden güçlü, büyük Türkiye idealimiz, 85 milyonun kabul edeceği, benimseyeceği siyaset üstü bir ideal olarak gündemimizdedir. Bu anlamda ortak bir hedefin, 2023 hedefi diyoruz, inşallah önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerle birlikte aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçerek, Türkiye'nin 100 yılının kapısını sonuna kadar açacak” diye konuştu.

“Küresel ölçekte dünya sistemini kurabilen, etkin bir Türkiye haline geleceğiz”

29 Ekim'de TOGG'un açılışının yapılacağını ve seri üretime başlanmış olunacağını aktaran Kurtulmuş, “Türkiye dünyanın önemli sanayi devlerinden birisi olduğunu dünyaya ilan edecek. Ekonomide, teknolojide, özellikle yüksek teknolojilerde ve özellikle savunma sanayide Türkiye çok daha ileriye gidecek. Güçlü, büyük Türkiye'nin olmazsa olmaz şartı teknolojide, üretimde, ihracatta güçlü bir Türkiye'dir. Dış politikada kendisine verilen rolleri oynayan bir Türkiye değil, bölgesinde ve dünyada rol belirleyen ve hatta dünyada küresel ölçekte dünya sistemini kurabilen, etkin bir Türkiye haline geleceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu yüzyıl dünyanın her tarafında Türkiye yüzyılı olarak anılacak”

Muhalefetin yapılan her hizmete karşı çıktığını vurgulayan Kurtulmuş, “Yollar, köprüler, havaalanları, üniversiteler, hızlı trenler, yer altından, boğazdan geçen Marmaray'lar, hanlar, hamamlar, Türkiye 20 yılda çok büyük mesafe kat etmiştir. Bazıları yapılan her hizmeti eleştirdiler ya, şimdi onlara söylemek lazım; bugünün dünyasında, özellikle pandemi sonrasındaki şartlarda bu kadar büyük maliyetlerin arttığı bir dönemde bunları yapmaya kalksaydık neredeyse çoğu yapılamazdı. Allah, Cumhurbaşkanımızdan ve emeği geçenlerden razı olsun. Türkiye altyapı hizmetlerini geçtiğimiz yılda tamamladı. Şehir hastanesini yaptığınızda karşı çıkarlar, 3. köprüyü yaptığınızda karşı çıkarlar, Yavuz Sultan Selim'e karşı çıkarlar, Osman Gazi'ye karşı çıkarlar, Çanakkale'ye karşı çıkarlar. Çanakkale'de biraz sesleri kısılmıştı, çünkü ‘artık ayıp oluyor, bu kadar her şeye karşı çıktık, sonuçları farklı oluyor' diyorlardı. Ama ona da karşı çıktılar. İyi ki bunlar yapılmış. 2023 ile birlikte Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı oluyor. Bu yüzyıl sadece Türkiye aziz vatanımızın içerisinde değil, sadece komşu coğrafyamızda değil, Allah'ın izniyle dünyanın her tarafında Türkiye yüzyılı olarak anılacak ve Türkiye şahlanışa kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yanı sıra, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Uslu



