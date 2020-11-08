AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 'Türkiye, önlenemeyen yükseliş dönemine girmiştir'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çavuşbaşı Kasrı'nda 7. AK Parti Olağan Kongresi kapsamında düzenlenen Beykoz İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda delege katıldı. Kongrede sosyal mesafe ve maske kuralına özen gösterildi.

“Azerbaycan ordusu savaşın da bir hukuku ve ahlakı olduğunu gösterdi”

Programda konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün çok sevinçli bir haberle kongreye başladık. Azerbaycan'ın önemli şehirlerinden birisi olan Şuşa'yı azad ettik, geri aldık. 28 yıldır devam eden işgal sonlandırılmış oldu. İnşallah Dağlık Karabağ'daki bütün yerleşim birimleri bir an önce azad olur ve tamamı ile kendisine ait olan insanlara yani Azeri kardeşlerimizin eline geçer. Bu vesileyle Azerbaycanlı askerlerimizi sevgiyle bir kez daha selamlıyoruz. Bu sonuç iki şeyi gösteriyor. Birisi, Azeri kardeşlerimizin cenk meydanındaki cesaretini. İkincisi ise, Azerbaycan ordusu savaşın da bir hukuku ve ahlakı olduğunu ispat ettiler” dedi.

“Azeri kardeşlerimizin yanındayız”

“Bizim medeniyetimizin temel kurallarından birisi, savaş meydanlarında sizinle savaşmayan insanlara karşı asla hareket edemezsiniz. Yani sivilleri öldüremezsiniz” diyen Kurtulmuş, “Her ne kadar Ermenistan hem saldırıya başlayan taraf olsa da hem de savaş meydanında yenemediği Azerileri arkadan vurarak çok sayıda sivili öldürse de Azerbaycan asla bu şekilde cevap vermedi. Azerbaycan bu savaş sırasında ısrarla sivil Ermenilere zarar vermemek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. İnsanlığa savaşın da bir ahlakı olduğunu öğrettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu cenk meydanındaki başarı devam edecek ve 28 yılı aşkın süredir devam eden Dağlık Karabağ işgali sona erecektir. Bütün gücümüzle Azeri kardeşlerimizin yanındayız ve her türlü uluslararası platformda da destekçi olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Bir kongre dönemine başladık. İstanbul'daki kongrelerimizden sonra il kongremizi yaparak AK Parti olarak yeni dönem çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Hedefimiz, 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir kez daha ve daha açık arayla seçimi almaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye'nin başında ve dünya mazlumlarının öncüsü olarak görevine devam etmesini sağlamaktır. AK Parti sıradan bir parti değildir, bu kongre de dönem itibariyle sıradan bir kongre değildir. AK Parti bir dava, bir misyon hareketidir. Bir gelecek yürüyüşünün adıdır. AK Parti yeni ve adil bir dünya kurulmasının merkezidir. Yeniden güçlü büyük Türkiye kurulmasını idealinin mücadele alanıdır. Burada görev yapan bütün vatandaşlarımıza üstün başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye önlenemeyen yükseliş dönemine girmiştir”

Kurtulmuş, konuşmasının devamında, “Salgın dönemi sonrasında dünyadaki sistemler ekonomiden siyasete kadar bütünüyle bir değişime girecektir. Dünya bölgesel ve küresel anlamda yeni ölçeklerle yeniden yapılanıyor. Böyle bir ortamda Türkiye yeni bir döneme girmiştir. Bu dönemin adı, ‘Türkiye'nin Önlenemeyen Yükselişi' dönemidir. İşte bu dönemin öncüsü AK Parti'dir. Bu dönemin taşıyıcıları sizlersiniz. Türkiye'nin önlenemeyen yükselişini hep beraber sürdüreceğiz” dedi.

“Doğu Akdeniz meselesi söz konusu olduğunda Avrupa Birliği'ni ve NATO'yu havaya kaldırdılar. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerinden rahatsızlık duydular. Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde toplantı üstüne toplantı yaptılar. Yunanistan'ı öne sürerek Türkiye'yi Akdeniz'de hareket ettirmemek için ellerinden geleni yaptılar ama Türkiye kararlılıkla yoluna devam etti” diyen Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle söyleyeyim. Türkiye dedi ki; ‘Ne kimsenin hakkına göz koyarız ne de kimseye hakkımızı yediririz.' Bu kadar karşı çıkışa rağmen Oruç Reis gemisi gidiyor. Akdeniz'de karış karış doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerine devam ediyor. O fotoğrafı hiç unutmayın. Bu Türkiye'nin önlenemeyen yükselişinin resmidir. Ayasofya'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yeniden camiye çevrilmesi Türkiye'nin önlenemeyen yükselişinin resmidir” diyerek kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ise, “Kongremizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlçe Başkanıma ve yeni seçilecek olan yönetime başarılar diliyorum” dedi.

Gamze Erdemir - Muharrem Çam