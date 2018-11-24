AK Parti Giresun belediye başkan adayı Aytekin Şenlioğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıkladı.14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayının açıklandığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun Belediye Başkan adayı olarak Aytekin Şenlioğlu'nun ismini açıkladı.

Peki Aytekin Şenlioğlu kimdir?

Giresun Abacıbükü İlkokulundan ve daha sonra 1990 yılında da Giresun İmam Hatip lisesinden mezun oldu. 1990 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 1995 yılında yatay geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Avukatlık stajını tamamladı. 1997 yılında serbest avukat olarak Giresun'da çalışmaya başladı. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıfta okumaktadır. 2001 yılında AK Parti Giresun Kurucu İl Başkan yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı olarak görev alan Şenlikoğlu, daha sonra oluşan AK Parti İl yönetiminde de İl Teşkilat Başkanı olarak görev aldı.