İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Giresun belediye başkan adayı Aytekin Şenlioğlu kimdir?

AK Parti Giresun belediye başkan adayı Aytekin Şenlioğlu kimdir?
AK Parti Giresun belediye başkan adayı Aytekin Şenlioğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde Giresun’da belediye başkan adaylığı için il başkanlığı görevini yapan Aytekin Şenlikoğlu’nun ismini açıkladı. Peki Aytekin Şenlioğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıkladı.14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayının açıklandığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun Belediye Başkan adayı olarak Aytekin Şenlioğlu'nun ismini açıkladı.  

Peki Aytekin Şenlioğlu kimdir?

Giresun Abacıbükü İlkokulundan ve daha sonra 1990 yılında da Giresun İmam Hatip lisesinden mezun oldu. 1990 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 1995 yılında yatay geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Avukatlık stajını tamamladı. 1997 yılında serbest avukat olarak Giresun'da çalışmaya başladı. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü 4. sınıfta okumaktadır. 2001 yılında AK Parti Giresun Kurucu İl Başkan yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı olarak görev alan Şenlikoğlu, daha sonra oluşan AK Parti İl yönetiminde de İl Teşkilat Başkanı olarak görev aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.