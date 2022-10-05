AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün resim sergisi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde yerini aldı

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün eserlerinden oluşan “Ara Düşler” isimli resim sergisi Beyoğlu'nda açıldı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen sergiye Beyoğlu Belediyesi Galatasaray Sanat Galerisi ev sahipliği yaptı. “Ara Düşler” resim sergisine AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün yanı sıra, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılışında konuşan Sabri Öztürk, sanatın iyileştirici bir gücü olduğunu söyleyerek, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin sanatın gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

“Ülkemizde sanatla ilgili çok güzel şeyler oluyor”

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk yaptığı konuşmada, “Ben sanatın iyileştiriciliğine, insanları birleştirdiğine inanıyorum. Bu anlamda sanat evrenseldir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun insanları ortak bir paydada topluyor. İşte bu vesileyle âcizane ürettiğimiz eserleri sizlere sunmaktan çok mutluyum. Dilerim beğenirsiniz. Gerçekten ülkemizde sanatla ilgili çok güzel şeyler oluyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladı. Çanakkale'ye, Diyarbakır'a, gelecek yıl başka illere de yayılıyor. Ankara'da şu an devam ediyor. Hakikaten birçok sanatçının eserlerinin sergilendiği, birçok alanda etkinliklerin yapıldığı çok güzel bir festival. Nerede yaşıyorsak resimler daha çok orayla ilgili. Yoğunlukla Karadeniz'den, Giresun'dan resimler var, başka yerler var. Deniz insanları, kayıklar, şehir, yaylalar, tarımla uğraşan insanlar var. İstanbul var, Ankara var. Dilerim beğenirsiniz” dedi.

“Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile İstanbul'umuz kültür ve sanatla daha da özdeşleşecek”

Festivalin Beyoğlu ve İstanbul'da kültür ve sanatın gelişimine katkı sağladığını söyleyen Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ise, “İnanıyorum ki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile birlikte Beyoğlu'muz, İstanbul'umuz, zaten kültür ve sanatla hemhal olmuş ilçemiz çok daha özdeşleşecek. Bu festival sayesinde sanatçılarımız ve sanatseverlerimiz buluşacak. Bugün kıymetli milletvekilimizin resim sergisi için bir araya geldik. Birazdan, sergi açılışından sonra sanatkar milletvekilimizin o çok değerli resimlerini, tablolarını görme imkanı sunacağız” diye konuştu.

“Beyoğlu'nda sanat var”

Beyoğlu'nun geçmişten bu yana kültür ve sanatla iç içe olan bir yer olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kültür sanat vizyonunu ortaya koyan ve Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayıp Galataport'a kadar devam eden alandaki Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri anlamında önemli bir sergiye de buraya bugün ev sahipliği yaparak açılışını gerçekleştiriyoruz. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali uluslararası bir festival. Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen festivallerinden biri. Bu yönüyle de Türkiye'deki diğer Kültür Yolu Festivallerine ilham kaynağı olan bir festival. Beyoğlu'nda sanat var, yaşıyor ve yaşatılıyor. Beyoğlu'nda sanat, kültür var olmaya devam edecek. Bugün hem hukukçu, hem milletvekili hem de sanatçı kimliğiyle Sabri Öztürk aramızda. Diğer eserlerinden bilgi sahibi olduğum kadarıyla daha çok doğa temalı bir yaklaşımı var. Kendisine başarılar biliyorum. Beyoğlu'nda sanat galerilerimizde kendisine ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Sergi 1-23 Ekim tarihleri arasında açık olacak

Konuşmaların ardından AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, beraberindekilerle birlikte resim sergisini gezdi. Öztürk, resimleri hakkında tek tek bilgi vererek hikayelerini anlattı. Öztürk'ün “Ara Düşler” resim sergisi 1-23 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.