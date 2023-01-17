AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 'Mart'ta EYT'liler maaşlarını alacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bir televizyon kanalının yayınına katıldıktan sonra gazetecilerle sohbet etti. Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili, “Çalışma Bakanlığımız teknik çalışmayı bitirdi. Muhtemelen gelecek hafta EYT ile ilgili teklifi TBMM Başkanlığına sunacağız” dedi. EYT'lilerin maaş ödemesine ilişkin olarak Akbaşoğlu, “EYT'liler Mart ayında maaşlarını alabilecekler” ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.