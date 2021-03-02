AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan HDP'nin kapatılmasına ilişkin açıklama

Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, 28 Şubat ile ilgili olarak, “Maddi manevi ekonomik kaynaklara topyekun saldırıdır, Haçlı saldırısıdır” dedi. CHP'den 28 Şubat'a ilişkin açıklama yapılmadığını belirten Özkan, “O zulme destek olan CHP, Saadet Partisinden eleştiri gelir mi diye bekledik. 3 gün geçti Kemal Kılıçdaroğlu hala küçük bir paragraf açmadı. Millete şikayet ediyoruz. CHP neden reformlara karşı, Türkiye'nin refahına karşı durur? Darbe şakşakçısı 28 Şubat'ı eleştirmedi” ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili ise Özkan, CHP'nin 2011 seçiminde ortaya koyduğu seçim beyannamesine atıf yaptı. Özkan, “Anayasamızın 14. ve 83. Maddeleri bin 300'leri bulan fezlekeler hakkında Parlamento'ya nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda açıkça bir işaret veriyor. Bay Kemal ‘yargı bağımsızlığı' diyor. Bay Kemal, 28 Şubat'a bir kelime edemezken, bugün 28 Şubat'ta brifingler alan, brifingle karar veren hakim ve savcıların olduğu dönemde, talimatla karar veren karanlık yargı dönemlerinde yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını savunup, yasama dokunulmazlığının tümünü kaldırıp seçim beyannamenizde yazıp, bütün vekillerin fezlekelerine yargı yolu açılmasını isterken, bugün bağımsız aynı zamanda tarafsız, demokratik denetime açılmış, modern yargımıza niye güvenmezsin” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aşı ile ilgili söylemlerini eleştiren Özkan, Türkiye'nin şu anda bütün dünya devletleri arasında en çok aşıyı, en ucuza tedarik eden ülke olduğunu ifade etti.

Özkan, Kılıçdaroğlu'nun ‘siyasi mühendislik' söylemine ilişkin olarak, “Biz açık, şeffaf, net ittifaktan yanayız o yüzden Cumhur İttifakı açık, şeffaftır. Bütün kararları milletle şeffaf bir şekilde verir. Bay Kemal böyle milli bir meselenin, dokunulmazlık için siyasi malzeme olmasını istemiyorlarsa, ittifaklarını deşifre etsinler, sarılsınlar birbirlerine, göstersinler” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısına ise Özkan, “Cumhur İttifakı, siyasi vizyon olarak aynı istikamette yürüyen bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Millet alın terini Kandil'e peşkeş çeksinler diye oy vermedi. Onun için elbette HDP hem siyasi olarak hem de hukuken de kapanacaktır. Yani milletimizin vicdanında kapanacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Umur Öztürk

