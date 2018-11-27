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AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler kimdir?

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler kimdir?
AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler kimdir?

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Hatay Belediye Başkan adayının İbrahim Güler olduğunu açıkladı. Peki İbrahim Güler kimdir?

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler kimdir?  Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Hatay Belediye Başkan adayının İbrahim Güler olduğunu açıkladı. Peki İbrahim Güler kimdir?

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler kimdir?  AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler oldu.1976 doğumlu olan İbrahim Güler, Gazi Üniversitesi, Ankara Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yapan Güler, Lojistik ve Deniz İşletmeciliği ile iştigal etmektedir. İyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce ve Almanca bilen İbrahim Güler, evli ve 5 çocuk babasıdır.  

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