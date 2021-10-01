AK Parti her alanda üreticinin yanında

Başkan Gürkan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek maksadıyla çiğ süt üreticileri için 706 milyon 136 bin TL, hayvan hastalıkları tazminatı için 31 milyon 500 bin TL, yağlı tohumlu bitkilerin üretimi için 27 milyon TL, hububat ve baklagil üretimi için 6 milyon 500 bin TL, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 1 milyon 163 bin TL, yem bitkileri üretimi için 778 bin TL'lik destek verileceğini hatırlattı.

Bir çok farklı sektörde bünyesinde potansiyeller barındıran Bursa'da tarım ve hayvancılık alanındaki zenginliklerine de işaret eden Davut Gürkan, “Bütün Türkiye'de olduğu gibi verimli toprakları ve ürün çeşitliliği ile dünyanın sayılı zenginliklerinden olan Bursa'mızda da tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan hemşehrilerimiz için merkezî hükûmetimiz, ilgili kurumlarımız ve belediyelerimiz yoluyla destek amacıyla yapılan bütün çalışmaların takipçisiyiz. Bütün potansiyelleriyle olduğu Bursa'mızı geçmişinden bu yana önemli değerlerinden olan tarım ve hayvancılık alanıyla da güçlü geleceğine hazırlamak için çalışıyoruz. Hükûmetimiz tarım ve hayvancılık alanında ülkemizin değerine değer katan çiftçimize desteğini sürdürecektir. Çiftçimize verilen desteğin hayırlı olmasını temenni ediyor, bolluk ve bereket dolu nice hasat ve üretimler diliyorum” dedi.