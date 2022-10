AK Parti İl Başkanı Dt. Başaran: 'Tüm Balıkesirlileri toplu açılış törenine bekliyoruz'

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, bugün Kuvay-i Milliye Meydanı'nda Balıkesirlilerle buluşup, Toplu Açılış yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ile ilgili yaptığı açıklamada; “Balıkesir, Cumhurbaşkanımızla birlikte yeni eserlere bugün kavuşmuş olacak. Biz de, Cumhurbaşkanımızla hasret ve özlem gidermiş olacağız. Bu vesile ile Ben bugün, tüm Balıkesir'li hemşehrilemizi Toplu Açılış törenine bir kez daha davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızı Balıkesir'e yakışan şekilde karşılayalım ağırlayalım” dedi.

Cumhurbaşkanımızı, Balıkesir'e yakışan şekilde ağırlayalım

Balıkesir'de çok önemli yatırımların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafınan açılışının yapılacağını vurgulayan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, “Bugün saat 14.00'de Kuvayi Milliye Meydan'ında Cumhurbaşkanımızı Balıkesir'de ağırlayacağız, Toplu Açılış törenimizi gerçekleştireceğiz. Bu noktada biz tüm Balıkesirlileri parti ayrımı yapmaksızın, siyaset katmaksızın miting alanımıza, toplu açılış törenini yapacağımız alana davet etmek istiyoruz. Parti ayrımı olmaksızın tüm vatandaşlarımızla inşallah yarın saat 14.00'de Kuvayi Milliye Miting Alanımızda beraber olacağız” dedi.

Geleceğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz

2019'dan bugüne Balıkesir'e çok ciddi yatırımların yapıldığını vurgulayan AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “Gençlerin geleceğini şehrinde görmesi açısından bu yatırımların çok önemli olduğunu söyledi. Özellikle OSB'deki yatırımlarımız, fabrikalarımız, burada çalışan işçilerimiz, teknisyenlerimiz, mühendislerimiz, üst düzey yöneticilerimizi inşallah ilerleyen zamanlarda tamamı şehrimizden olacak. Geleceğini ben bu şehirde yaşayacağım diyecek insanları açıkçası barındırmakta ve çok ciddi yatırım almaktadır. Ama son üç yılda 16 tane yatırımın Balıkesir için genelinde 7 milyar 500 milyon liralık güncel rakamla 27 milyar 751 milyonluk bir yatırım ve ilave 5 bin 168 kişinin istihdam edildiği bir yatırım gerçekleşti. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içinde OSB'nin genişlemeye açılan ikinci ve üçüncü etaplarıyla bu rakam katlanarak gidecek. Asgari 30-40 bin istihdamı barındıracak kapasiteye ulaşmış olacak. Bu arada Bandırma OSB açılmış olacak. Yine Susurluk, Balya civarlarında planlanan OSB'ler devreye girmeye başlayacak. Balıkesir Güney Marmara'nın kalbi noktasında çok ciddi bir yatırım ve istihdam imkanı olan bir şehir olmuş olacak” dedi

Cumhurbaşkanımız Balıkesir'de toplu açılışlar gerçekleştirecek

Büyükşehir Belediyemizin yaptığı 47 hizmet ve proje, Organize Sanayi Bölgesi'nde 42 işletme ve harici kamu yatırımın açılışlarının gerçekleştirileceğini belirten Başkan Başaran, bu yatırımların 16'sının il merkezinde olduğunu söyledi. Başkan Başaran, “Kamuda da 2019-2022 yılları arasında sadece tamamlanan 207 adet yatırımı bitirdik. Bu yatırımların bedeli 2 milyar 603 bin lira. Bunların içerisinde belediyelerin yaptığı yatırımlar yok. Sadece genel bütçeden yapılan yatırımlar var.

Balıkesir yapılan yatırımlarla cazibe merkezi oldu

Bunlar nedir diye bakacak olursak; hastaneler, yollar, köprü ve kavşak gibi yatırımlardır. Yine Cumhurbaşkanımız bunların açılışını gerçekleştirecek. Bu yatırımların içerisinde Bigadiç'te Ardıçtepe Barajı, Bandırma'da Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdu, şehrimizdeki olimpik kapalı yüzme havuzu, şehir merkezindeki Birleşmiş Milletler 70'nci Yıl Gençlik Merkezi, Karesi Huzurevi, Edremit Kültür Merkezi ve Kapalı Spor Salonu, Edremit Halk Kütüphanesi, İvrindi, Marmara, Gömeç Devlet Hastaneleri, Bigadiç Hidroterapi Merkezi bulunmaktadır. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı olarak 85 okul ve güçlendirilmesine karar verilen 83 okulla ilgili çok ciddi yatırımlar yapıldı. Milli Eğitim Bakanımız en son geldiğinde Balıkesir'e yeni yapılacak Fen Liseleri ve diğer ilçelerdeki yatırımlarla beraber 2 milyar 600 milyon yatırımın haricinde 750 milyon liralık ilave yatırım müjdesi vermişti. Bunlarda devam ediyor” dedi.

AK Parti, parti ayrımı yapmadan hizmetlerini yapıyor

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “AK Parti'de hiçbir yeri, hiçbir şehri, beldeyi, hiçbir insanını atlamadan parti ayrımı gözetimi yapmadan tüm hizmetlerini ülkenin her noktasına yayıyor. Her tarafı abad etmeye çalışıyor. Her sözüyle, konuştuğu her lafıyla icraatlarını yerine getiriyor. Bildiğiniz gibi, pandemi donemin de, daha önceden yapılmış olan Şehir Hastanemiz Balıkesir için çok hayati bir vazife icra etti. İzmir -İstanbul Otobanı tamamlandı ve istanbul'a ulaşım 2 saate indirdi. Bu şehrimize yatırımcıların ilgisini ve yatırım yapılabilirliği olumlu yönde çok etkiledi.

AK Parti, 21 yılda hayalleri gerçekleştirdi

Tarım ürünlerinin üretimi sürekli destekleniyor. Çiftçimize her daim yardımcı oluyoruz. Memurlarımıza yönelik 3600 ek göstergedeki düzenleme ve EYT'deki düzenlemeler vatandaşlarımızı rahatlatan çalışmalar, yakında hayata geçiriliyor. Merkezi hükümet olarak yapılan yurt, gençlik merkezleri, spor tesisleri, devlet hizmet binaları, hastaneler, sağlık ocakları, ambulans ve diğer teknik sağlık hizmetleri noktasında çok mesafe kaydettik. Milletimize hizmet için vargücümüzle de çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca; Asgari ücret, emekli maaşları ve diğer çalışanların maaşlarında ve Hekimlerin ücretlerinde ciddi artışlar yapıldı. 21 yıldır AK Parti ne söylediyse yerine getirdi yerine getirmeye devam ediyor. Bugüne kadar ülkemizde gerçekleştirilen yatırımlar ve hizmetler AK Partinin milletine karşı duyduğu sorumluluğun eseridir.

Balıkesirli hemşehrilerimizi miting alanına bekliyoruz

Son olarak Dünya Lideri olan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktan büyük bir heyecan, onur ve mutluluk duyuyoruz. Balıkesirli hemşehrilerimizi Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde karşılamak için Kuvay-i Milliye Meydanı'na bir kez daha davet ediyorum” dedi.

