AK Parti İl Başkanlığında vatandaşların bekleyişi sürüyor

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından vatandaşlar AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne geldi. Bazı vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu bayraklarla beklerken bazılarının da dua ettikleri görüldü. Vatandaşlar kurulan ekranlardan seçim sonuçlarını takip ederken, bazılarının da gelişmeleri cep telefonlarından takip ettiği dikkat çekti.

Caner Sönmez - İsmail Coşkun - Davut Has



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