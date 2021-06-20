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AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı girişimini polis önledi: 6 gözaltı

AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı girişimini polis önledi: 6 gözaltı
AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı girişimini polis önledi: 6 gözaltı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan AK Parti binasına saldırı girişiminde bulunan saldırganlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Patnos AK Parti ilçe binası önünde 3 şüpheli şahsın fark edilmesi üzerine polis ekipleri ile şüpheli şahıslar arasında gerçekleşen kovalamaca sonucunda 1 kişi yakalandı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirmeye çalışan 2 şüpheli ve olayı azmettiren, yardım ve yataklıkta bulunan 3 şahıs olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda 3 adet yanmaya hazır molotof kokteyli, 1 adet pense, 1 adet levye ve bir adet şüpheli şahısların yüzünü gizleyebileceği bez parçaları ele geçirildi.

Merve Gökbakan
 

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