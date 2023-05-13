AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Turan: 'Benim memleketimin insanları uyanıktır, hepsi iyi nişancıdır'

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Hasan Turan, Tuzla'da ‘Giresunlular Buluşuyor' programına katıldı. Tuzla Belediyesi Şifa AVM Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programda hemşehrilerinden destek isteyen Turan, “Emperyalizmin bütün paçavraları ülkemizin Cumhurbaşkanına ömür biçmekle meşguller. Karşıdaki adaya destek veriyorlar. Ne zamandan beri, Amerika ve Avrupa bizim için hayırlı rüya görmeye başladı ve Türkiye'nin selameti için Erdoğan gitsin, karşımızdaki ittifakın adayı gitsin diye çalışıyorlar. Kıymetli hemşerilerim benim memleketimin insanları uyanıktır. Hepsi iyi nişancıdır. Kuklayı değil, kuklacıyı vurmasını çok iyi bilir” dedi.

İstanbul Tuzla'da Giresunlularla bir araya gelen AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Hasan Turan, önemli açıklamalarda bulundu. Tuzla Belediyesi Şifa AVM Düğün salonunda gerçekleştirilen ‘Giresunlular Buluşuyor' programına, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'yı temsilen Başkan Yardımcısı Murat Kant, Tuzla Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ve çok sayıda Giresunlu vatandaş katıldı. Aslen Giresunlu olan Hasan Turan, hemşerileri ile tek tek sohbet ederek, “Benim memleketimin insanları uyanıktır. Hepsi iyi nişancıdır. Kuklayı değil, kuklacıyı vurmasını çok iyi bilir” dedi.

“Ülkemizin bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu en önemli seçimlerden bir tanesi”

14 Mayıs'ta ülkemizin bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu en önemli seçimlerden bir tanesini gerçekleştireceğini ifade eden Hasan Turan, “14 Mayıs 1950 tarihinden bu yana belki de yapılmış bütün seçimlerden daha önemli bir seçim sürecine giriyoruz. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bizim ittifakımız ile karşımızdaki ittifak yarışıyor gibi gözükse de bu seçimlerde hem içeriden hem de dışarıdan bütün dünyanın ilgili olduğunu hep birlikte görüyoruz. Görmek isteyen bütün gözler yaşananları ibret ve gıpta ile takip ediyor. Daha dün bir tane aday yarıştan çekildiğini açıkladı. Bir hususun altını çizmek istiyorum. 10 Mayıs 2010 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı bir organizasyon ile al aşağı ediliyor, yerine bugünkü Cumhurbaşkanı Adayı iş başına geliyor.” dedi.

“Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi aynı tip bir organizasyonu al aşağı ediliyor”

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili adayı Hasan Turan,” 10 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi yine aynı tip bir organizasyon ile al aşağı ediliyor ve adaylıktan çekiliyor. Tesadüfe bakar mısınız? Hayatta böyle tesadüfler var mıdır? Organizasyonlar aynı tip. Sonra bu Cumhurbaşkanı Adayı, kamuoyunun önüne çıkıyor. Bir açıklama yapıyor. Ne söylüyor? ‘Tam 45 gündür, bir taraftan PKK'cılar, bir taraftan FETÖ'cüler, öbür taraftan malum masanın adayının destekçileri adeta buna yönelik bir linç kampanyası düzenliyor. Seçimi de kaybettiklerinde biliyorum ki beni suçlayacaklar. Bundan mütevellit yarıştan çekiliyorum' diyor. Bu PKK'cıların, bu FETÖ'cülerin bu adayla ne işi olabilir” dedi.

“Emperyalizmin bütün paçavraları, ülkemizin cumhurbaşkanına ömür biçmekle meşguller”

Hasan Turan,” Biz şimdi kiminle yarışıyoruz. Kiminle rekabet içerisindeyiz. Karşısında mücadele ettiklerimizin sadece burada kurulu bulunan siyasi hareketlerden ve onların oluşturduğu bir ittifaktan ibaret olmadığını, arkasından Atlantik Okyanusu'ndan bu tarafa bütün Avrupa güçlerinin ve onların destekledikleri terör organizasyonlarının olduğunu daha nasıl bakınca göreceğiz. Görmek isteyen çok açık bir şekilde, neyin ne olduğunu görür. Öbür taraftan bir aydır, seçim sürecindeki kampanyalara Avrupa ülkelerinde çıkan dergi ve gazetelerin aktif katılımla karşımızdaki adaya sürekli destek açıklaması yaptıklarını ve Erdoğan gitti, gidiyor manşetleri attıklarını hep birlikte görüyorsunuz. Emperyalizmin bütün paçavraları ülkemizin Cumhurbaşkanına ömür biçmekle meşguller. Karşıdaki adaya destek veriyorlar. Ne zamandan beri, Amerika ve Avrupa bizim için hayırlı rüya görmeye başladı ve Türkiye'nin selameti için Erdoğan gitsin, karşımızdaki ittifakın adayı gitsin diye çalışıyorlar. Kıymetli hemşerilerim, benim memleketimin insanları uyanıktır. Hepsi iyi nişancıdır. Kuklayı değil, kuklacıyı vurmasını çok iyi bilir” dedi.

Cüneyt Sevindik

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