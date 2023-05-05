AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı İsmail Emrah Karayel Yenikapı'da balıkçılar ile bir araya geldi

AK Parti milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. Kayseri Milletvekili olan aynı zamanda İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı İsmail Emrah Karayel, Yenikapı'da yer alan Samatya Koca Mustafa Paşa Limanı'nda akşam saatlerinde balıkçıları ziyaret etti. Ateş başında gerçekleştirilen sohbette balıkçıların dilek ve isteklerini dinleyen Karayel, balıkçılarla birlikte balık ekmek yedi.

“Teknelerde balıkçılık yapan balıkçılarımız, bize memnuniyetlerini dile getiriyorlar”

Balıkçıların, su ürünleri kanununda yapılan değişiklikle beraber balık sayılarında ciddi artışlar yaşandığını ifade ettiklerini dile getiren İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı İsmail Emrah Karayel, ”Seçim çalışmalarımız çerçevesinde bugün balıkçılarımızla bir aradayız. Onlarla bundan önce su ürünleri kanunuyla ilgili yaptığımız çalışmaları konuştuk. Biliyorsunuz meclis kapanmadan önce su ürünleri sektörünün sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının bulunmasıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurmuştuk. Onun görüşmelerini yapıyoruz. Bu anlamda da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini talep ediyoruz. Milletvekili seçimlerinde de AK Parti'ye, Cumhur ittifakına desteklerini talep ediyoruz. Burada balıkçılarımız tabi son süreçte özellikle bu boyutlardaki teknelerde balıkçılık yapan balıkçılarımız, bize memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Çünkü su ürünleri kanununda yapılan değişiklikle beraber kaçak midye avcılığı, Marmara'da kaç avcılık ve özellikle trol avcıların yasaklanmasıyla birlikte başta dip balıkları olmak üzere, daha önce Marmara'da görülmeyen balık türlerinin görüldüğünü bu kanun yürürlüğe girdikten sonra balık sayılarında ciddi artışların yaşandığını ifade ediyorlar. Bu da tabi balıkçılarımız gelir kaynağı olması nedeniyle onlara gelir olarak dönüyor. Bunun da karşılığını memnuniyet ve sandıkta oy olarak vereceklerini ifade ediyorlar” şeklinde konuştu.

“Balıkçılarımız mitinge kendi tekneleriyle de İnşallah yakın alana kadar geleceklerdir”

7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ‘Yüzyılın mitingine' balıkçıları tekneleriyle birlikte davet eden İsmail Emrah Karayel, ”7 Mayıs'ta büyük İstanbul mitingimiz var. Biliyorsunuz denizden balıkçı teknelerinin de marifetiyle mitinge katılım büyük İstanbul mitinginin önemli görüntülerinden biriydi. Burada bize destek oldukları gibi aynı şekilde balıkçılarımız o mitinge de kendi tekneleriyle de inşallah yakın alana kadar geleceklerdir. Denizde de bir görsel oluşacaktır. Tabi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleşecek mitinge bütün İstanbulluları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sağ olsunlar bizler için inanılmaz güzel şeyler yaptılar”

40 yıldır hobi olarak olta balıkçılığıyla uğraşan Lokman Yusuf Yüksel, balıkçıların isteklerinin ekseriyetinin yerine getirildiğin vurgulayarak, “Sayın vekilimiz bizlere teşrif ettiler, onurlandırdılar bizi. Sağ olsunlar bizler için inanılmaz güzel şeyler yaptılar. Kendilerini zaten takip ediyorduk. Kayseri milletvekiliydiler artık bize geliyorlar İstanbul 2. Bölge adayı olarak. Sağ olsunlar bize misafir oldular biz de ikramda bulunduk, güzel hoş sohbet ettik. Balıkçı arkadaşlarımızla beraber dileklerimiz vardı o da nezaketle bizi dinledi çok sağ olsun. İnşallah bundan sonra daha güzel işler yapacağız. Şu ana kadar açık konuşmak gerekirse bizim istediklerimizin yüzde 85'nini yani ekseeriyetini yaptılar. Biz inanıyoruz ki bundan sonraki dönemde de daha güzel şeyler başaracağız. Yaklaşımları gerçekten çok iyi biz güveniyoruz, inanıyoruz” diye konuştu.

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