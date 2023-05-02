AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Yüksel, Esenyurtlu vatandaşlarla buluştu

AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Adayı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, 14 Mayıs Seçimi Saha çalışmalarını bugün Esenyurt'ta sürdürdü. Öğlen namazı sonrasında cami cemaatiyle görüşen Yüksel ardından ise bölgede esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Yüksel ardından yolda karşılaştığı çocuklara oyuncaklar da dağıttı.

Yüksel, seçim çalışmalarının güzel bir şekilde devam ettiğini ve vatandaşların destek verdiğini belirterek, “Vatandaşlarımız sabırsızlıkla 14 Mayıs'ı bekliyor. 14 Mayıs'ta bir demokrasi bayramı yaşayacağız. Bu millet 14 Mayıs'ta sözde karar de gelecekte milletindir diyecek. Tekrardan AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımızın hizmetleriyle yola devam edeceğini ilan edecek. Gerçekten de baktığınızda biz diyoruz ki öyle bir zamandan geçiyoruz ki bir yandan pandemi bir yandan etrafımızda savaşlar var. Bununla birlikte güçlü bir liderimiz ve güçlü bir Türkiye idealiyle birlikte hepimiz gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız gece gündüz çalışıyor. Her gün birden fazla açılış yapıyoruz. Bazıları 40 günde kalp işareti yapamadılar. Hiç yoruldum dediğim olmadı. Merdivenleri 2'şer 3'er çıkıyoruz vatandaşlarımıza ulaşmak için. Vatandaşımız nerede biz oradayız yüz yüze ruh ve ruh siyaset yapıyoruz. Dertlerini dinliyoruz onlara yaptıklarımızı anlatıyoruz sorunlarına cevap veriyoruz. Biz enerjimizi milletimizin duasından alıyoruz onların desteğinden alıyoruz. Yorulmak mümkün değil. Durmadan duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz” dedi.

Murat Delice - Mert Yıldırım

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