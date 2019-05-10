AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'dan köprü geçiş cezaları ile ilgili müjde

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma Namazı'ın Kısıklı'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Yıldırım Cuma namazı çıkışı, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Seçim çalışmalarının seçim koordinasyon merkezinden yürütüleceğini söyleyen Yıldırım, "Malum Ramazan ayındayız. Özelikle iftar programları, iftar sonrası programları, sahur olmak üzere üç bölümde program gerçekleştiriyoruz. İftar öncesi daha ziyade STK'ların toplantıları oluyor. Onlara katılıyoruz. Bazı günler iftarlara evlere gidiyoruz. Çay davetleri oluyor. Onlara gidiyoruz. Orada vatandaşlarla sohbet ediyoruz. Sahuru buluyoruz sahuru da bir yerde yaptıktan sonra bir müddet istirahat sonra tekrar çalışmaya başlıyoruz" dedi.

"Her ramazan sonunda bayram var" diyen Binali Yıldırım; " Ramazan'ın tamamlayıcısı bayramdır. Bayramı da idrak edeceğiz" dedi. Anneler gününü de kutlayan Yıldırım, "Bir gün değil her gün anneler günüdür. Pazar günü anneler günü. Şimdiden annelerin gününü kutluyorum. Bizi büyüten, cennet annelerin ayakların altında diye müjdelenen annelerimizin gününü kutluyorum. Şehit annelerinin ve tüm annelerin ellerinden öpüyorum" dedi.

Cumhur İttifakı ile ilgili bir soru üzerine Yıldırım;" Cumhur ittifakı devam ediyor. Sayın Bahçeli, daha ziyade İstanbul'da kampanyasını ve faaliyetlerini gerçekleştirecek. Bazı ortak programlar gerçekleştireceğiz" dedi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçişlerle ilgili çok sayıda kişinin mağdur olmasına da değinen Binali Yıldırım, "Daha önce 15 temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezalar olmuştu. Yapılan düzenlemeyle kaldırılmıştı. Ondan sonraki uygulamalarda bazı yanlış anlamalar olmuş ve cezalar kesilmeye başlanmış. UKOME kararı olduğu için gene cezalar yazılmaya başlanmış. Bu kararı İBB ile konuştuk. Düzeltilecek. Bundan böyle birinci sınıfa giren araçlar, hiç bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Mağduriyet bitecek. Ayrıca haftaya meclis toplantısında bir müjdeli haber daha olacak" dedi. YSK'nın seçimlerin yenilenme kararına da değinen Binali Yıldırım;" YSK gerekçeli kararı henüz yayınlamadı. Geniş kapsamlı kararda bunlar görülecektir. 123 tane sandığın 22 tanesi tamamen boş. Hiç oy yok. İşlememiş. Geri kalan 101 tanesinin de sayım sonuç tutanağı var ama hiç birinde imza yok. Rakamlar doğru mudur teyit edilecek bir şey yok. 123 sandık 42 bin oya tekabül ediyor. 42 bin oy. İki rakip arasındaki oy farkı 13 bin 729. Aradaki farkın üç katı. Açıkça seçimin sonuçlarını etkiliyor"dedi.

Caner Evyapan - Metin Başar

