AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan açıklama!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın açıklamalarından satır başlıkları:

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: 'İstanbul oylarımızda bin sandıkta 25 bin oy geçersizdir'"

Usulsüzlükler olarak fahiş farklar ve hatalar tespit etmiş durumdayız. İtirazlarımızı bugün itibarıyla tüm ilçeler için yapmış bulunmaktayız. İşte size yeni bazı örneklerimizi göstereceğiz.

Gördüğünüz gibi Binali beyin aldığı oylar ilçe seçim kurulunda bu verileri giren görevliler kimse bunları sadece 0 olarak girmişler

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İtiraz süreçleri iki gün sürecek ve bu süre zarfında ilçe seçim kurulları itirazları karara bağlayacak ve sonrasında da il seçim kurulu itiraz süreçlerine başlayacak.

Bu süreç de bir gün sürecek ve sonrasında da il seçim kurulları bu itirazları karara bağlayacak.